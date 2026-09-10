Juez colombiano puso un freno a de la Espriella y su desfile entre cadáveres

Un juez ordenó este miércoles al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, así como al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que retiren temporalmente de las redes sociales los polémicos videos en los que el mandatario aparece entre cadáveres de presuntos miembros de grupos criminales abatidos en operativos militares.
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La medida, que surge de una tutela presentada por el miembro de la Cámara de Representantes, Santiago Osorio, se refiere en particular a las publicaciones realizadas los días 2 y 4 de septiembre en la cuenta oficial de la Presidencia en Instagram, que muestran imágenes de cadáveres relacionadas con las operaciones 'Azarías', en el municipio de Miraflores, departamento de Guaviare, y 'Centinela de la Patria', en Rioacha, en La Guajira.
El desfile necropopulista del presidente colombiano
En el video grabado el 2 de septiembre, De la Espriella aparece desfilando en medio de bolsas de cadáveres que, presuntamente, contenían los cuerpos de 23 integrantes de las disidencias de las FARC que resultaron batidos.
En imágenes del 4 de septiembre, el presidente aparece exhibiendo cadáveres de cuatro presuntos criminales, uno de ellos Naín Andrés Pérez Toncel, alias 'Naín' o 'Bendito Menor', el máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra.
Según la decisión judicial, los videos deben permanecer ocultos mientras se determina si "pueden catalogarse como violentas o explícitas, y, por tanto, ser susceptibles" de ocasionar daño o sufrimiento psicológico.
De la Espriella y el Dapre tendrán dos días para ejercer su derecho a la defensa.