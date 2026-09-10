Juez colombiano puso un freno a de la Espriella y su desfile entre cadáveres

La medida, que surge de una tutela presentada por el miembro de la Cámara de Representantes, Santiago Osorio, se refiere en particular a las publicaciones realizadas los días 2 y 4 de septiembre en la cuenta oficial de la Presidencia en Instagram, que muestran imágenes de cadáveres relacionadas con las operaciones 'Azarías', en el municipio de Miraflores, departamento de Guaviare, y 'Centinela de la Patria', en Rioacha, en La Guajira.