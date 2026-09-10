Conflicto en el puerto al límite: el sindicato revela dónde está el bloqueo

“No hay nada que esté convenciendo a la empresa”

Reinaldo sostuvo que, pese al tiempo transcurrido, el sindicato no encuentra elementos que permitan explicar por qué la empresa no avanza hacia un acuerdo. “No hay nada que esté convenciendo a la empresa al avanzar todo este convenio”, afirmó, y agregó que cada vez son más los que se preguntan “si no hay cosas atrás de todo esto que no permitan cerrar este convenio colectivo”.

El dirigente rechazó además las versiones sobre las consecuencias económicas de las medidas sindicales. Según afirmó, durante los últimos días distintos actores han hablado de interrupciones en el puerto y de “pérdidas millonarias”, pero cuestionó la dimensión que se les atribuye. “Si todo eso fuera verdad, yo no entiendo cómo nadie puede hacer una fuerza como para decir: ‘Bueno, muchachos, déjense de esto, vamos a arreglar este problema de una vez por todas’”, sostuvo.

El sindicato propuso reducir el convenio de cinco a dos años

Otro de los puntos planteados por Reinaldo fue la duración del convenio colectivo. Mientras se manejó la posibilidad de un acuerdo por cinco años, el sindicato propuso reducirlo a dos. “Un convenio de cinco años es mucho tiempo para lo que es Uruguay en general. Para lo que es la actividad portuaria sería inédito”, afirmó.

La propuesta de los trabajadores apunta, según explicó, a atravesar el período en que se espera que finalicen las obras que se encuentran atrasadas. “Un convenio colectivo a dos años nos permite estar tranquilos ese tiempo, esperar a que se terminen las obras”, señaló.

El dirigente también ubicó entre las principales incertidumbres el ingreso de nuevo personal. Según explicó, la incorporación de unas 150 personas genera interrogantes entre los trabajadores actuales sobre cómo impactará en su estabilidad laboral. “Montones de cosas que nosotros vamos aportando a la negociación, pero del otro lado es un no rotundo”, cuestionó.

“La empresa no se mueve de su lugar”

Reinaldo también cuestionó la forma en que se viene desarrollando la negociación de la guardia gremial, luego de que el Poder Ejecutivo estableciera mediante un decreto condiciones para garantizar una guardia mínima. Según relató, el sindicato ya había establecido una guardia gremial para evitar que la actividad se detuviera, pero sostuvo que no fue consultado sobre sus características antes de que se avanzara con el decreto.

“Nos volvemos en un rol de negociación de una guardia mínima donde la empresa se presenta con un papel de que es su formato de guardia mínima y está inamovible”, afirmó. Y resumió su cuestionamiento con una frase: “Ese texto que lo pusieron así escrito y eso no se cambia un punto, una coma”. Según Reinaldo, mientras el sindicato ha incorporado modificaciones y aceptado planteos de TCP, la empresa mantiene una posición rígida. “Nosotros modificamos, acomodamos, tomamos muchos puntos de la empresa y la empresa no se mueve de su lugar”, afirmó.

El planteo al gobierno: “¿Por qué no lauda?”

Ante la proximidad del vencimiento del plazo de 72 horas, Reinaldo también dirigió un planteo al gobierno. Si la actividad portuaria es considerada estratégica y debe mantenerse operativa, sostuvo, el Estado debería intervenir también para garantizar condiciones laborales acordes con esa exigencia. “Si este es un rubro tan importante, que genera tantas pérdidas, no logramos un acuerdo, ¿por qué no lauda el gobierno unas mejores condiciones para este rubro de actividad que no puede detenerse?”, preguntó.

Para el dirigente, existe una contradicción entre exigir que el puerto permanezca habilitado y operativo y mantener a trabajadores en una situación en la que deben estar disponibles sin tener asegurada una cantidad de jornales. “Si el gobierno dice que el puerto tiene que estar habilitado siempre, que tiene que trabajar siempre, bueno, entonces los trabajadores no pueden estar a la orden esperando si lo llaman o no lo llaman”, sostuvo.

En ese sentido, planteó una alternativa: “Que sean mensuales los trabajadores o que le aseguren los jornales y el trabajador va a estar disponible las 24 horas, los 365 días del año”. Con el plazo de 72 horas ya en marcha, el sindicato sostiene que su propuesta busca acortar las diferencias y cerrar un convenio, pero Reinaldo dejó claro que, desde su perspectiva, el principal obstáculo continúa estando del lado de la empresa.