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Deportes Clausura | Central Español |

Definición apasionante

Descenso al rojo vivo: ¿Cómo están los promedios y que le queda a cada equipo?

Con 18 puntos en juego, repasamos a continuación que cruces le queda a cada uno de los equipos que pelean el descenso en este Clausura.

Wanderers ante Cerro, un duelo clave por el descenso.

Wanderers ante Cerro, un duelo clave por el descenso.

 @LigaAUF
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El descenso está al rojo vivo y se apronta una recta final que será más que atractiva. Jugada la novena fecha del Torneo Clausura y con 18 puntos por jugar todo indica que los equipos estarán hasta último momento sacando números para quedarse en la máxima categoría.

Este fin de semana se dieron resultados claves. Wanderers ganó una final ante Cerro y dejó a los albicelestes en zona de descenso, lugar que intercambió con Albion que sumó una victoria muy importante ante Defensor Sporting y tomó aire.

Además, Progreso quedó prácticamente condenado ya que está a catorce puntos del bohemio que hoy es el primer equipo en lograr la salvación. Por su parte, Danubio atraviesa una situación muy complicada pese a que volvió a la victoria el fin de semana ante Cerro Largo y quedó a nueve unidades de la permanencia.

El franjeado deberá comenzar a ganar de manera urgente y esperar que es lo que sucede con los equipos que vienen arriba. Albion tomó aire, Cerro Largo definitivamente se complicó en los promedios al igual que Central Español que no levanta cabeza y empieza a comprometerse.

A continuación repasamos cómo está la tabla del descenso a la Segunda División:

Descenso: Progreso 0.985 (67 pts), Danubio 1.059 (72 pts), Cerro 1.147 (78 pts), Wanderers 1.191 (81 pts), Albion 1.194 (37 pts), Cerro Largo 1.206 (82 pts), Central Español 1.226 (38 pts).

¿Qué le queda a los equipos que pelean el descenso?

A continuación repasamos el fixture de los clubes que quieren seguir en la máxima categoría del fútbol uruguayo

Progreso

  • F10 - Peñarol (V)
  • F11 - Juventud (L)
  • F12 - Wanderers (V)
  • F13 - Defensor Sporting (L)
  • F14 - Cerro Largo (V)
  • F15 - MC Torque (L)

Danubio

  • F10 - MC Torque (V)
  • F11 - Central Español (L)
  • F12 - Deportivo Maldonado (V)
  • F13 - Nacional (L)
  • F14 - Liverpool (L)
  • F15 - Albion (V)

Cerro

  • F10 - Defensor Sporting (V)
  • F11 - Cerro Largo (L)
  • F12 - MC Torque (V)
  • F13 - Central Español (L)
  • F14 - Deportivo Maldonado (V)
  • F15 - Nacional (L)

Wanderers

  • F10 - Boston River (L)
  • F11 - Racing (V)
  • F12 - Progreso (L)
  • F13 - Peñarol (V)
  • F14 - Juventud (L)
  • F15 - Liverpool (V)

Albion

  • F10 - Cerro Largo (L)
  • F11 - MC Torque (L)
  • F12 - Central Español (V)
  • F13 - Deportivo Maldonado (L)
  • F14 - Nacional (V)
  • F15 - Danubio (L)

Cerro Largo

  • F10 - Albion (V)
  • F11 - Cerro (V)
  • F12 - Boston River (L)
  • F13 - Racing (V)
  • F14 - Progreso (L)
  • F15 - Peñarol (V)

Central Español

  • F10 - Nacional (L)
  • F11 - Danubio (V)
  • F12 - Albion (L)
  • F13 - Cerro (V)
  • F14 - Boston River (L)
  • F15 - Racing (V)

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