Descenso al rojo vivo: ¿Cómo están los promedios y que le queda a cada equipo?

El franjeado deberá comenzar a ganar de manera urgente y esperar que es lo que sucede con los equipos que vienen arriba. Albion tomó aire, Cerro Largo definitivamente se complicó en los promedios al igual que Central Español que no levanta cabeza y empieza a comprometerse.
A continuación repasamos cómo está la tabla del descenso a la Segunda División:
Descenso: Progreso 0.985 (67 pts), Danubio 1.059 (72 pts), Cerro 1.147 (78 pts), Wanderers 1.191 (81 pts), Albion 1.194 (37 pts), Cerro Largo 1.206 (82 pts), Central Español 1.226 (38 pts).
¿Qué le queda a los equipos que pelean el descenso?
A continuación repasamos el fixture de los clubes que quieren seguir en la máxima categoría del fútbol uruguayo
Progreso
- F10 - Peñarol (V)
- F11 - Juventud (L)
- F12 - Wanderers (V)
- F13 - Defensor Sporting (L)
- F14 - Cerro Largo (V)
- F15 - MC Torque (L)
Danubio
- F10 - MC Torque (V)
- F11 - Central Español (L)
- F12 - Deportivo Maldonado (V)
- F13 - Nacional (L)
- F14 - Liverpool (L)
- F15 - Albion (V)
Cerro
- F10 - Defensor Sporting (V)
- F11 - Cerro Largo (L)
- F12 - MC Torque (V)
- F13 - Central Español (L)
- F14 - Deportivo Maldonado (V)
- F15 - Nacional (L)
Wanderers
- F10 - Boston River (L)
- F11 - Racing (V)
- F12 - Progreso (L)
- F13 - Peñarol (V)
- F14 - Juventud (L)
- F15 - Liverpool (V)
Albion
- F10 - Cerro Largo (L)
- F11 - MC Torque (L)
- F12 - Central Español (V)
- F13 - Deportivo Maldonado (L)
- F14 - Nacional (V)
- F15 - Danubio (L)
Cerro Largo
- F10 - Albion (V)
- F11 - Cerro (V)
- F12 - Boston River (L)
- F13 - Racing (V)
- F14 - Progreso (L)
- F15 - Peñarol (V)
Central Español
- F10 - Nacional (L)
- F11 - Danubio (V)
- F12 - Albion (L)
- F13 - Cerro (V)
- F14 - Boston River (L)
- F15 - Racing (V)