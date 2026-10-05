Este domingo se dio una situación insólita en el partido que disputaron Bella Italia ante Mar de Fondo por la Primera Amateur. Cuando restaban poco menos de quince minutos para finalizar el partido, el árbitro principal se lesionó y tuvo que reemplazarlo un compañero que estaba en la tribuna.
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Insólita situación en la C: árbitro se lesionó y lo suplantó un compañero que estaba en la tribuna
Mauricio Roldán sufrió una fractura en el peroné en el partido entre Bella Italia y Mar de Fondo, y tuvo que sustituirlo el árbitro profesional Leandro Lasso.