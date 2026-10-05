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Insólita situación en la C: árbitro se lesionó y lo suplantó un compañero que estaba en la tribuna

Mauricio Roldán sufrió una fractura en el peroné en el partido entre Bella Italia y Mar de Fondo, y tuvo que sustituirlo el árbitro profesional Leandro Lasso.

Árbitro se lesionó y lo tuvieron que sustituir.&nbsp;

Árbitro se lesionó y lo tuvieron que sustituir. 

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Este domingo se dio una situación insólita en el partido que disputaron Bella Italia ante Mar de Fondo por la Primera Amateur. Cuando restaban poco menos de quince minutos para finalizar el partido, el árbitro principal se lesionó y tuvo que reemplazarlo un compañero que estaba en la tribuna.

Cuando transcurría el minuto 32 de la segunda parte en el Parque Palermo, el árbitro principal Mauricio Roldán sufrió una fractura en el peroné y no pudo continuar dirigiendo. El problema es que en la divisional no hay un cuarto árbitro por lo que el partido debió detenerse.

Ante esto, el árbitro profesional Leandro Lasso que se encontraba en la tribuna, se hizo cargo de arbitrar el tramo final del encuentro que terminó en empate a tres entre Bella Italia y Mar de Fondo.

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