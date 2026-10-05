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Sociedad inflación | BCU | subió

Alza de 0,54% en el mes

Inflación subió en setiembre por encima de meta del BCU

La inflación interanual de Uruguay subió en setiembre de 2026 al 4,68% y se mantuvo por encima de la meta del 4,5% del Banco Central del Uruguay (BCU).

Inflación superó meta fijada por el Banco Central.

Inflación superó meta fijada por el Banco Central.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La inflación interanual de Uruguay subió en setiembre de 2026 al 4,68%, desde el 4,55% registrado en agosto, y se mantuvo por encima de la meta del 4,5% fijada por el Banco Central del Uruguay (BCU). De todas formas, continuó dentro del rango de tolerancia establecido entre el 3% y el 6%.

Según el informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el Índice de Precios al Consumo (IPC), la variación mensual de la inflación fue del 0,54%. En lo que va del año, en tanto, los precios acumularon un aumento del 4,21%.

El registro de setiembre también estuvo por encima del mismo mes de 2025. En aquel entonces, el IPC había aumentado un 0,42% en el mes, acumulaba un 3,19% en el año y la inflación interanual se ubicaba en un 4,25%.

Principales incidencias del aumento de la inflación

El informe señala que la principal incidencia durante setiembre provino de alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentaron un 1,73% y aportaron 0,45 puntos porcentuales a la variación general.

Dentro del rubro alimenticio, las hortalizas, tubérculos y legumbres aumentaron el 5,27%. Los tomates tuvieron una suba del 48,86%, las cebollas y similares del 25,45%, los boniatos del 14,30% y los zapallos del 13,28%. En sentido contrario, los zapallitos y zucchini bajaron el 21,52% y las papas el 3,78%.

A su vez, se registró un incremento del 2,43% en las carnes y otros productos derivados. Subieron, entre otros productos, el cuadril (5,77%), la carne ovina (5,23%), la falda (4,69%), la bola de lomo (4,46%), el pollo entero (3,78%), la nalga (3,20%) y el asado de tira (3,07%).

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