Inflación subió en setiembre por encima de meta del BCU

Principales incidencias del aumento de la inflación

El informe señala que la principal incidencia durante setiembre provino de alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentaron un 1,73% y aportaron 0,45 puntos porcentuales a la variación general.

Dentro del rubro alimenticio, las hortalizas, tubérculos y legumbres aumentaron el 5,27%. Los tomates tuvieron una suba del 48,86%, las cebollas y similares del 25,45%, los boniatos del 14,30% y los zapallos del 13,28%. En sentido contrario, los zapallitos y zucchini bajaron el 21,52% y las papas el 3,78%.

A su vez, se registró un incremento del 2,43% en las carnes y otros productos derivados. Subieron, entre otros productos, el cuadril (5,77%), la carne ovina (5,23%), la falda (4,69%), la bola de lomo (4,46%), el pollo entero (3,78%), la nalga (3,20%) y el asado de tira (3,07%).