Danubio goleó a Juventud y se arrima a la cima

El encuentro se abrió a los 25 minutos gracias a una muy buena acción colectiva que derivó en un pase a Maximiliano Azambuja, quien dentro del área enganchó ante un zaguero rival y cruzó la pelota de palo para poner el primer tanto. Apenas diez minutos más tarde, Enzo Cabrera ganó las espaldas de los defensores y ante la marca rival, logró sacarse a los zagueros de arriba para poner el segundo tanto.