Danubio goleó a Juventud y se arrima a la cima

Danubio volvió a la senda de la victoria, al golear en el Estadio Jardines del Hipódromo por 4 a 1 a Juventud de Las Piedras. El equipo de Diego Monarriz volvió a sumar de a tres luego de tres encuentros en dónde perdió uno e igualó dos.
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El encuentro se abrió a los 25 minutos gracias a una muy buena acción colectiva que derivó en un pase a Maximiliano Azambuja, quien dentro del área enganchó ante un zaguero rival y cruzó la pelota de palo para poner el primer tanto. Apenas diez minutos más tarde, Enzo Cabrera ganó las espaldas de los defensores y ante la marca rival, logró sacarse a los zagueros de arriba para poner el segundo tanto.
El descuento iba a llegar en la segunda mitad, momento en el que Ramiro Peralta de penal venció a Mauro Goicochea. Sin embargo, los pedrenses iban a sufrir un nuevo revés a falta de poco menos de quince minutos para el cierre, Mateo Peralta sacó un tremendo zapatazo desde afuera del área para convertir el tercero franjeado.
En tiempo de descuento y con Danubio sabiéndose ganar, iba a ver una nueva alegría para los franjeados. Sebastián Rodríguez asistió y Sebastián Fernández con un gran cabezazo, iba a convertir el cuarto y definitivo tanto.
Con esta victoria, Danubio corta una racha de tres partidos sin ganar, llega a once unidades que lo coloca en el segundo lugar de la tabla por detrás de los tres líderes. Por su parte, Juventud de Las Piedras sumó su tercera derrota en este campeonato.
Danubio
Mauro Goicoechea, Camilo Mayada, Emiliano Velázquez, Tomás Cavanagh, Leandro Sosa, Iván Rossi, Sebastián Rodríguez, Mateo Peralta (77′ Enrique Femia), Maicol Ferreira (63′ Ivo Costantino), Enzo Cabrera (69′ Facundo Balatti) y Nicolás Azambuja (77′ Sebastián Fernández).
DT: Diego Monarriz.
Juventud
Sebastián Sosa, Ignacio Mujica (46′ Rodrigo Chagas), Martín Cáceres, David Morosini, Renzo Rabino, Emanuel Cecchini (46′ Agustín Alaniz), Leonel Roldán, Ramiro Peralta, Alejo Cruz (79′ Renzo Sánchez), Gonzalo Gómez (59′ Pablo Lago) y Fernando Mimbacas (46′ Bruno Larregui).
DT: Sebastián Méndez.