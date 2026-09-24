Debutó Forlán como técnico de Uruguay y cayó 3 a 1 ante Japón

Tras ese intento, los nipones abrieron la cuenta y pasaron a dominar el trámite. Kuryu Matsuki recibió un cambio de frente de Keito Nakamura, encaró de la derecha al medio y batió a Santiago Mele con un zurdazo bajo, cruzado e inatajable a los 11’.

Con la ventaja, Japón se sintió cómodo y empezó a marcar superioridad numérica en el mediocampo y por las bandas, con un 3-4-3 más dinámico que el 4-4-2 que planteó Uruguay. Robaron la pelota arriba, la tuvieron durante lapsos más prolongados y merodearon el área rival, aunque sin exigir demasiado a Mele.

Uruguay, que buscó desde el juego directo, avisó con un cabezazo de Maximiliano Araújo tras el que el arquero dio rebote a los 38’, y a los 42’ llegó al 1-1. Lucas Torreira presionó alto y robó, Bentancur buscó a Federico Viñas en el área, el delantero del Toluca forzó una atajada de Tomoki Hayakawa y Maxi Araújo facturó en el rebote.

Uruguay lo perdió al final

En el complemento emparejó las acciones el conjunto de Forlán y hasta tuvo mejores situaciones, dentro de un trámite bastante más chato. Rodrigo Zalazar probó de afuera y encontró un rebote del arquero, y a los 84’ estuvo cerca del 2-1 la Celeste tras un error de Junya Ito. El defensor pasó mal atrás y dejó a Darwin Núñez solo frente al arquero, pero el atacante artiguense redondeó una mala noche al intentar eludir y malograr la situación.

El partido se moría en empate, hasta que Kento Shiogai, uno de los que entró bien desde el banco, armó una pared ante la pasividad del fondo uruguayo y llegó a definir cara a cara con Mele a los 92’. Cuatro minutos después, de contragolpe, Ayase Ueda liquidó el pleito con un dribbling largo ante Mele.

Japón 3 - Uruguay 1

Estadio: Q&A Stadium de Miyagi.

Uruguay: Santiago Mele; Nahitan Nández, Ronald Araujo (67' José María Giménez), Mathias Olivera y Juan Manuel Sanabria (79' joaquín Piquerez); Brian Rodríguez (67' Rodrigo Zalazar), Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur (79' Facundo Bernal) y Maximiliano Araújo (83' Facundo Pellistri); Federico Viñas (67' Giorgian de Arrascaeta) y Darwin Núñez.

Japón: Hajime Moriyasu confió la titularidad a Tomki Hayakawa; Kou Itakura (64' Junnosuke Suzuki), Hiroki Ito y Ayumu Seko; Ritsu Doan (64' Takefusa Kubo), Kaishu Sano (77' Ao Tanaka), Kodai Sano (46' Daichi Kamada) y Keito Nakamura (83' Kento Shiogai); Kuryu Matsuki (64' Junya Ito), Daizen Maeda (64' Ayase Ueda) y Yuito Suzuki (77' Yuki Soma).

Goles: 11´Kuryu Matsuki (J), 43´Maximiliano Araújo, 92´ Kento Shiogai y 96´Ayase Ueda.