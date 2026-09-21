Valverde es baja en la Selección y Forlán ya convocó al reemplazo

Aunque la estimación preliminar sitúa la recuperación entre dos y tres semanas, el parón por la fecha FIFA le otorgará un margen de tiempo al club español antes de su próximo compromiso oficial, fijado para el sábado 10 de octubre frente al Villarreal en el Santiago Bernabéu.

Dependiendo de los resultados de los nuevos exámenes, el retorno de Valverde se evaluará de cara al apretado calendario de octubre, que incluye el duelo de Champions League ante la Roma, el cruce de Liga ante el Sevilla y el Clásico frente al Barcelona previsto para el 25 de octubre.

Recambio en el mediocampo celeste

Para suplir la ausencia del volante madrileño en la gira por Asia, la conducción técnica de la Selección citó a Emiliano Martínez, de destacado presente en el Palmeiras brasileño, quien se sumará al plantel que afrontará los próximos encuentros internacionales.