Valverde es baja en la Selección y Forlán ya convocó al reemplazo

La Selección Uruguaya de Fútbol sufrió una baja de peso de cara a su próxima gira asiática. El Real Madrid informó oficialmente a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que el mediocampista Federico Valverde no podrá estar a la orden tras sufrir un traumatismo severo en su tobillo izquierdo ante el Atlético de Madrid. Ante esta situación, el director técnico Diego Forlán convocó de emergencia al volante del Palmeiras, Emiliano Martínez.
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La lesión del referente celeste se produjo durante la primera mitad del encuentro disputado en el Metropolitano, tras un fuerte cruce con el surcoreano Kang-in Lee. La jugada generó controversia durante el partido y fue señalada en la posterior conferencia de prensa por el entrenador del Real Madrid, José Mourinho.
Evolución médica y plazos de recuperación
El cuerpo médico del conjunto merengue confirmó el diagnóstico inicial de traumatismo severo y anunció que Valverde será sometido a estudios complementarios en las próximas horas para determinar si existe un compromiso articular o ligamentoso mayor.
Aunque la estimación preliminar sitúa la recuperación entre dos y tres semanas, el parón por la fecha FIFA le otorgará un margen de tiempo al club español antes de su próximo compromiso oficial, fijado para el sábado 10 de octubre frente al Villarreal en el Santiago Bernabéu.
Dependiendo de los resultados de los nuevos exámenes, el retorno de Valverde se evaluará de cara al apretado calendario de octubre, que incluye el duelo de Champions League ante la Roma, el cruce de Liga ante el Sevilla y el Clásico frente al Barcelona previsto para el 25 de octubre.
Recambio en el mediocampo celeste
Para suplir la ausencia del volante madrileño en la gira por Asia, la conducción técnica de la Selección citó a Emiliano Martínez, de destacado presente en el Palmeiras brasileño, quien se sumará al plantel que afrontará los próximos encuentros internacionales.