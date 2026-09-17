Forlán habló sobre la ausencia de Suárez y el regreso de Nandez

El nuevo entrenador de la selección uruguaya, sostuvo que cuando él era futbolista “quería jugar los tres partidos” pero que en su nuevo rol “me encantaría que todos tengan minutos”.

La ausencia de Suárez y convocatoria de Nández

Durante la rueda de prensa, Diego Forlán se refirió a la ausencia del goleador histórico entre los convocados cuando había trascendido la posibilidad de que fuera parte de la gira. Sobre esto fue tajante y aseguró que “es más decisión de él que mía”.

“Entendió que por la situación que está viviendo hoy en día y de cara a lo que viene para una competencia oficial como lo es la Copa América en 2028 está bastante lejano, quería enfocarse más en el club”, contó.

Una de las caras que regresa a la selección es Nahitan Nandez, a quien Forlan conoce “bastante” por su paso en Peñarol. “Conocemos su condición, su cualidad física, técnica y táctica. Lo conozco como persona, es un jugador importante tenerlo. Nos da muchas cosas adentro y afuera de la cancha”, puntualizó.