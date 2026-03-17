Defensor Sporting va a estar recibiendo a Nacional en el Estadio Luis Franzini el próximo viernes a las 21:30 horas por la séptima fecha del Apertura. Para este encuentro, la directiva violeta fijó precios muy altos que despertaron malestar en los hinchas tricolores.
¿se les fue la mano?
Defensor Sporting fijó precios exorbitantes para los hinchas de Nacional
Los hinchas de Nacional tendrán 2.000 entradas disponibles al precio de $1.980 (socios $1.150) para asistir al Estadio Luis Franzini el próximo viernes.