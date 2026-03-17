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Deportes Defensor Sporting | Nacional | Franzini

¿se les fue la mano?

Defensor Sporting fijó precios exorbitantes para los hinchas de Nacional

Los hinchas de Nacional tendrán 2.000 entradas disponibles al precio de $1.980 (socios $1.150) para asistir al Estadio Luis Franzini el próximo viernes.

Altos precios para el partido entre Nacional y Defensor Sporting.

Altos precios para el partido entre Nacional y Defensor Sporting.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Defensor Sporting va a estar recibiendo a Nacional en el Estadio Luis Franzini el próximo viernes a las 21:30 horas por la séptima fecha del Apertura. Para este encuentro, la directiva violeta fijó precios muy altos que despertaron malestar en los hinchas tricolores.

Las entradas ya están a la venta. Los socios de Defensor Sporting ingresan gratis y tienen la posibilidad de llevar a una persona como invitada al precio de $300 la entrada. Las entradas generales para la tribuna local tienen un valor de $600.

Los hinchas de Nacional, que irán a la tribuna Ghierra, deberán abonar $1.980 mientras que para los socios tricolores la entrada tendrá un valor de $1.150.

Según informó el programa Tarde de Fútbol, desde la dirigencia violeta intentaron negociar con Nacional para que se hicieran cargo de una parte del operativo de seguridad, pero al no llegar a ningún acuerdo, se fijaron estos precios.

Precios Defensor vs Nacional

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