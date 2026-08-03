Nacional zafó de otro bochorno sobre el final y el equipo no mejora

Con dos goles de su figura Maximiliano Gómez, Nacional venció a Progresa 2 a 1 en una trabajosa victoria. El tricolor jugó un partido discreto, pero su capitán terminó sacando al equipo de los pelos, marcando el segundo gol a nada del final. Es que Progreso jugó desde los 28 minutos con un hombre menos y Nacional nunca pudo imponer condiciones.
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Caras y Caretas Diario
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Nacional es un equipo que sufre una crisis de confianza brutal. Además, no tiene juego y comete errores colectivos e individuales graves.
Jorge Bava al inicio del complemento puso a Baltasar Barcia, que sigue sin demostrar porque lo fueron a buscar. Después entró Bruno Zucuilini, y tampoco logró pesar. Santiago Silva tampoco cambió demasiado el panorama y los ingresos de Tiziano Correa y Pavel Núñez mejoraron un poquito el rendimiento ofensivo del equipo.
En definitiva, Nacional cierra un muy mal torneo intermedio al igual que el Apertura, y le queda una sola bala que es el Clausura. Si no cambia radicalmente, este año perderá todo el tricolor.
El que sí está demostrando porque Nacional le renovó contrato hasta el. 2027 es Maximiliano Gómez. Marca, baja, recorre toda la cancha y aun así le da para hacer dos goles y darle la victoria a Nacional. Ahora, solo con Gómez no alcanza. Tendrán que rodearlo y acompañarlo de otra manera.
"La victoria era impostergable", dijo Bava
Luego del encuentro, Jorge Bava habló en conferencia y desmenuzo el partido: "Costó, pero bueno, creo que lo principal es la victoria de hoy, que era impostergable. Desde ese lado, conforme. Con cosas para seguir corrigiendo".
El entrenador se refirió a la expulsión que recibió Progreso y el gol del empate que generó nerviosismo: "Son situaciones que marcan los partidos. El gol que es lo más importante del fútbol, y una expulsión, que por suerte no nos tocó a nosotros esta vez, marcó bastante. Pudimos tener un primer tiempo correcto, controlando la pelota. Quizás nos faltó tener mucho más profundidad. En el segundo tiempo también en una situación aislada, que sabíamos que el rival nos podía complicar de esa manera, fueron eficaces, y se pusieron 1-1 a falta de poco. Pudimos tener la tranquilidad de ir a buscarlo y no equivocar los caminos ".
Y continuó: "La fortaleza y la tranquilidad de no entrar en ese desespero que nos había pasado por momentos. De equivocar, de empezar a saltear líneas. El equipo siguió buscando de la misma manera, quizá acelerando un poco más, y pudimos llegar al segundo gol que fue importantísimo".
Llegó el argentino Botta
El técnico Jorge Bava comunicó en conferencia que el argentino Rubén Botta ya está en Montevideo: Sí, Botta ya está en el país. En estos días va a hacer lo que es la parte contractual y médica, y esperemos que el martes ya empiece la semana con nosotros. El mercado sigue abierto, seguimos trabajando", sentenció.