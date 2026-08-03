Nacional zafó de otro bochorno sobre el final y el equipo no mejora

En definitiva, Nacional cierra un muy mal torneo intermedio al igual que el Apertura, y le queda una sola bala que es el Clausura. Si no cambia radicalmente, este año perderá todo el tricolor.

El que sí está demostrando porque Nacional le renovó contrato hasta el. 2027 es Maximiliano Gómez. Marca, baja, recorre toda la cancha y aun así le da para hacer dos goles y darle la victoria a Nacional. Ahora, solo con Gómez no alcanza. Tendrán que rodearlo y acompañarlo de otra manera.

"La victoria era impostergable", dijo Bava

Luego del encuentro, Jorge Bava habló en conferencia y desmenuzo el partido: "Costó, pero bueno, creo que lo principal es la victoria de hoy, que era impostergable. Desde ese lado, conforme. Con cosas para seguir corrigiendo".

El entrenador se refirió a la expulsión que recibió Progreso y el gol del empate que generó nerviosismo: "Son situaciones que marcan los partidos. El gol que es lo más importante del fútbol, y una expulsión, que por suerte no nos tocó a nosotros esta vez, marcó bastante. Pudimos tener un primer tiempo correcto, controlando la pelota. Quizás nos faltó tener mucho más profundidad. En el segundo tiempo también en una situación aislada, que sabíamos que el rival nos podía complicar de esa manera, fueron eficaces, y se pusieron 1-1 a falta de poco. Pudimos tener la tranquilidad de ir a buscarlo y no equivocar los caminos ".

Y continuó: "La fortaleza y la tranquilidad de no entrar en ese desespero que nos había pasado por momentos. De equivocar, de empezar a saltear líneas. El equipo siguió buscando de la misma manera, quizá acelerando un poco más, y pudimos llegar al segundo gol que fue importantísimo".

Llegó el argentino Botta

El técnico Jorge Bava comunicó en conferencia que el argentino Rubén Botta ya está en Montevideo: Sí, Botta ya está en el país. En estos días va a hacer lo que es la parte contractual y médica, y esperemos que el martes ya empiece la semana con nosotros. El mercado sigue abierto, seguimos trabajando", sentenció.