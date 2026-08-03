Descubren 16 kg de cocaína en camión que cruzaba a Salto desde Concordia

La maniobra fue descubierta cuando el camión se presentó en el Paso Fronterizo Concordia-Salto Grande para completar los trámites de salida del país. Durante el control no intrusivo efectuado mediante el escáner de ARCA-DGA, los agentes aduaneros detectaron imágenes irregulares en la estructura del semirremolque.

Ante esa situación, el transporte fue sometido a una inspección minuciosa, oportunidad en la que los funcionarios hallaron 16 paquetes ocultos en los soportes del semirremolque. Tras realizar las pruebas de campo, el contenido dio positivo para cocaína, mientras que el pesaje determinó un total aproximado de 15,95 kilogramos.

Un ciudadano paraguayo detenido

Como resultado del procedimiento, se dispuso el secuestro de la droga, el camión, el semirremolque, un teléfono celular y la documentación vinculada al transporte de la carga.

Además, fue detenido el conductor, un ciudadano paraguayo identificado como Fernando Cardozo Saucedo, quien quedó imputado por el delito de contrabando de estupefacientes, previsto en el artículo 866 del Código Aduanero.

La investigación está a cargo del Juzgado Federal de Concordia, encabezado por la jueza Analía Ramponi, con la intervención del fiscal federal Francisco Bernhardt, mientras que la defensa del imputado es ejercida por el abogado Martín Lombardo, del estudio MBG &Asociados.