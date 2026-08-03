Descubren 16 kg de cocaína en camión que cruzaba a Salto desde Concordia

Un control realizado por personal de la Aduana de Concordia (Argentina) permitió desbaratar una maniobra internacional de narcotráfico y secuestrar casi 16 kg de cocaína, que se encontraban ocultos en un semirremolque cargado con soja proveniente de Paraguay que pretendía cruzar hacia Uruguay por el puente de Salto Grande.
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El procedimiento aduanero a cargo del administrador de Aduana, Luis Prat, permitió impedir que el cargamento continuara su recorrido hacia Uruguay y dejó al descubierto una nueva modalidad de ocultamiento de estupefacientes especialmente diseñada para intentar superar los controles fronterizos sin ser detectada.
Detalles de la incautación de cocaína en Salto Grande
Según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la droga habría ingresado al país el pasado 28 de julio a través del paso internacional Encarnación-Posadas, proveniente de Paraguay. Desde allí, el cargamento habría atravesado las provincias argentinas de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, y tenía como destino final la ciudad de Montevideo.
La maniobra fue descubierta cuando el camión se presentó en el Paso Fronterizo Concordia-Salto Grande para completar los trámites de salida del país. Durante el control no intrusivo efectuado mediante el escáner de ARCA-DGA, los agentes aduaneros detectaron imágenes irregulares en la estructura del semirremolque.
Ante esa situación, el transporte fue sometido a una inspección minuciosa, oportunidad en la que los funcionarios hallaron 16 paquetes ocultos en los soportes del semirremolque. Tras realizar las pruebas de campo, el contenido dio positivo para cocaína, mientras que el pesaje determinó un total aproximado de 15,95 kilogramos.
Un ciudadano paraguayo detenido
Como resultado del procedimiento, se dispuso el secuestro de la droga, el camión, el semirremolque, un teléfono celular y la documentación vinculada al transporte de la carga.
Además, fue detenido el conductor, un ciudadano paraguayo identificado como Fernando Cardozo Saucedo, quien quedó imputado por el delito de contrabando de estupefacientes, previsto en el artículo 866 del Código Aduanero.
La investigación está a cargo del Juzgado Federal de Concordia, encabezado por la jueza Analía Ramponi, con la intervención del fiscal federal Francisco Bernhardt, mientras que la defensa del imputado es ejercida por el abogado Martín Lombardo, del estudio MBG &Asociados.