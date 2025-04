Delegado de Peñarol calificó de "lamentables" los incidentes pese a que "no fue mala" la actuación del MI

Guerra pidió a las autoridades de los clubes que "fijen un horario en el que deban entrar los hinchas al partido, sino no entras", y llamó tanto a los clubes como al MI a "decidir que en determinados partidos, si no se hace la cápsula de ingreso, no pueden ir hinchas visitantes".

La previa y los incidentes

Gustavo Guerra aseguró durante la entrevista, que "había indicios" de que los incidentes pudieran darse, por lo que "se armó un acta sobre las condiciones de los baños previos al partido".

"Ya desde la previa la hinchada de Cerro venía haciendo desmanes, y cuando eso sucede no hay operativo que pueda soportar", y puntualizó en que "llegaron a la hora que quisieron" y el ingreso no fue el estipulado en la previa. "Si ya viene gente predispuesta a crear un clima de descontrol, es muy difícil".

Sobre la salida de la parcialidad carbonera antes que la albiceleste, Guerra recalcó que "el Capitán González sabía que cuando saliera la hinchada de Cerro no iba a poder desalojar el Estadio en el corto plazo, y al salir los hinchas de Peñarol se iba a armar lío en las inmediaciones".