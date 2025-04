Otra vez: vergonzoso operativo policial expuso a las hinchadas de Peñarol y Cerro

Pero no solo en esto se falló. Hinchas de Cerro ingresaron al estadio con pirotecnia que luego fue arrojada sobre la tribuna Henderson provocando una gran explosión a escasos metros de los parciales aurinegros. Además se arrojaron piedras, cerámicas, pedazos de inodoros, punteros de mangueras contra incendios entre otros proyectiles.

El propio presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, confirmó que los hinchas de Cerro fueron desembarcados a destiempo, en medio de la marea aurinegra, provocando enfrentamientos inmediatos.

Resulta alarmante que las autoridades no previeran este escenario. Especialmente considerando los antecedentes recientes: en el mismo estadio, el año pasado, se produjeron incidentes de características similares entre estos equipos. Además, existen experiencias ampliamente probadas en el fútbol local para evitar estos riesgos. Los clásicos entre Nacional y Peñarol, que incluían presencia de ambas parcialidades, requerían dispositivos de seguridad donde la llegada del público visitante se organizaba hasta con tres horas de anticipación. A nivel internacional, en competencias como la Copa Libertadores o Sudamericana, las hinchadas visitantes deben cumplir estrictamente con los horarios de ingreso, so pena de no ser admitidas al estadio.

La falta de previsión en el operativo del domingo tuvo consecuencias gravísimas: varias personas resultaron heridas, algunas de ellas debieron ser intervenidas quirúrgicamente y permanecen internadas. También se reportaron destrozos en las instalaciones del Campeón del Siglo, dejando una imagen lamentable del fútbol uruguayo, que paradójicamente busca posicionarse como sede de la Copa Mundial 2030.

Si Uruguay aspira a organizar eventos de talla mundial, debe, como mínimo, demostrar que puede garantizar la seguridad en un espectáculo deportivo local. La violencia en las canchas no es un fenómeno inevitable: es, en gran medida, el reflejo de errores evitables, que, cuando no se corrigen, terminan alimentando el círculo vicioso de la violencia y el descrédito.