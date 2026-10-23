La AUF dio a conocer la nómina de 42 futbolistas reservados por Forlán

Esos son los reservados por Forlán:

Arqueros: Cristopher Fiermarín (Bucaramanga), Ignacio de Arruabarrena (Arouca), Thiago Cardozo (Belgrano), Sebastián Jaume (Albion) y Santiago Mele (Independiente).

Defensas: Guillermo Varela (Flamengo), Nahitan Nández (Al Qadisyah), Santiago Mouriño (Villarreal), Kevin Amaro (Genk), Seba Cáceres (Celta), Ronald Araujo (Liverpool), Santiago Bueno (América), Josema Giménez (La Coruña), Federico Pereira (Toluca), Mathías Olivera (Napoli), Juan Rodríguez (Cagliari), Nicolás Marichal (Dínamo de Moscú), Alexander Barboza y Joaquín Piquerez (Palmeiras), Juan Manuel Sanabria (Salt Lake), Lucas Olaza (Krasnodar).

Volantes: Rodrigo Bentancur (Tottenham), Facundo Bernal (Betis), Lucas Torreira (Galatasaray), Nicolás Fonseca (Coritiba), Emi Martínez (Palmeiras), Nico De la Cruz (Flamengo), Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Zalazar (Sporting), De Arrascaeta (Flamengo), Agustín Canobbio (Fluminense), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Diego Rossi (Monterrey), Maxi Araújo (Sporting), Brian Rodríguez (América).

Delanteros: Martín Satriano (Getafe), Bruno Damiani (Philadelphia), Miguel Merentiel (Boca Juniors), Rodrigo Aguirre (Tigres), Álvaro Rodríguez (Bournemouth), Federico Viñas (Toluca) y Darwin Núñez (Diriyah Club).

Uruguay visitará a Argentina el próximo viernes 13 de noviembre en La Bombonera mientras que está ultimando los detalles para enfrentar después a República Dominicana, en un partido que sería en el Campeón del Siglo o en el Gran Parque Central; tanto Peñarol como Nacional dieron el aval para que la Celeste pueda jugar en su escenario.