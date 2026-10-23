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Deportes Diego Forlán | reservados |

se viene argentina

La AUF dio a conocer la nómina de 42 futbolistas reservados por Forlán

Entre los jugadores reservados se cuentan Federico Pereira, del Toluca de México, y Bruno Damiani, delantero del Philadelphia Union de la MLS de EEUU.

Forlán dio a conocer a sus reservados.

Forlán dio a conocer a sus reservados.

 Martin Martinez/ FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Este viernes la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer la lista de 42 futbolistas reservados por Diego Forlán para los amistosos de la próxima fecha FIFA de noviembre. Ya está confirmado el encuentro ante Argentina, el 13 de noviembre, en Buenos Aires.

Todos los jugadores reservados se desempeñan en el exterior. Los del medio local no requieren reserva. Todos formaron parte de anteriores convocatorias.

La nómina es de 42 jugadores y las principales novedades aparecen en las reservas de dos jugadores: Federico Pereira, del Toluca de México, y Bruno Damiani, delantero del Philadelphia Union de la MLS de los Estados Unidos.

Esos son los reservados por Forlán:

Arqueros: Cristopher Fiermarín (Bucaramanga), Ignacio de Arruabarrena (Arouca), Thiago Cardozo (Belgrano), Sebastián Jaume (Albion) y Santiago Mele (Independiente).

Defensas: Guillermo Varela (Flamengo), Nahitan Nández (Al Qadisyah), Santiago Mouriño (Villarreal), Kevin Amaro (Genk), Seba Cáceres (Celta), Ronald Araujo (Liverpool), Santiago Bueno (América), Josema Giménez (La Coruña), Federico Pereira (Toluca), Mathías Olivera (Napoli), Juan Rodríguez (Cagliari), Nicolás Marichal (Dínamo de Moscú), Alexander Barboza y Joaquín Piquerez (Palmeiras), Juan Manuel Sanabria (Salt Lake), Lucas Olaza (Krasnodar).

Volantes: Rodrigo Bentancur (Tottenham), Facundo Bernal (Betis), Lucas Torreira (Galatasaray), Nicolás Fonseca (Coritiba), Emi Martínez (Palmeiras), Nico De la Cruz (Flamengo), Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Zalazar (Sporting), De Arrascaeta (Flamengo), Agustín Canobbio (Fluminense), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Diego Rossi (Monterrey), Maxi Araújo (Sporting), Brian Rodríguez (América).

Delanteros: Martín Satriano (Getafe), Bruno Damiani (Philadelphia), Miguel Merentiel (Boca Juniors), Rodrigo Aguirre (Tigres), Álvaro Rodríguez (Bournemouth), Federico Viñas (Toluca) y Darwin Núñez (Diriyah Club).

Uruguay visitará a Argentina el próximo viernes 13 de noviembre en La Bombonera mientras que está ultimando los detalles para enfrentar después a República Dominicana, en un partido que sería en el Campeón del Siglo o en el Gran Parque Central; tanto Peñarol como Nacional dieron el aval para que la Celeste pueda jugar en su escenario.

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