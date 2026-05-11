Dos partidos cierran el Apertura: ¿Qué tiene que pasar para que haya clásico en el Intermedio?

El cierre del Apertura será a las 20:30, cuando Cerro Largo reciba en el Ubilla de Melo a Peñarol. Javier Burgos será el árbitro del encuentro, quien estará acompañado por Agustín Berisso, Ernesto Hartwig y Federico Arman. En el VAR Antonio García y Javier Irazoqui.

Los carboneros tienen que sumar para salir del mal momento que atraviesan, donde hace más de un mes que no logra ganar. Por el lado de Cerro Largo, los arachanes están comprometidos con el descenso y estos puntos pesan mucho para la tabla.

¿Puede haber clásico en el Intermedio?

La posibilidad de que haya clásico en el Torneo Intermedio es real, y se definirá esta noche. Si Deportivo Maldonado gana su partido, será segundo en la tabla y disputará la serie B, compartiendo grupo junto a Nacional.

Para que haya clásico en este torneo, Peñarol tiene que vencer a Cerro Largo mientras que los fernandinos deberán dejar puntos. De esta manera, los de Aguirre quedarían terceros y jugarían en la segunda fecha ante Nacional.