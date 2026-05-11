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Dos partidos cierran el Apertura: ¿Qué tiene que pasar para que haya clásico en el Intermedio?

Finalizada la última fecha del Apertura, quedarán conformadas las serie del Intermedio que comenzará el próximo fin de semana. Puede haber clásico.

Se va el Apertura.

Se va el Apertura.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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Con dos encuentros, este lunes va a estar finalizando el Torneo Apertura. Una vez que la etapa culmine, quedarán conformadas las series del Torneo Intermedio, que depende de las posiciones finales que tenga cada uno de los equipos en la tabla.

Desde las 17:00 horas, Deportivo Maldonado va a estar recibiendo en el Estadio Domingo Burgueño Miguel a Boston River. El encuentro será arbitrado por Gustavo Tejera quien estará acompañado por Carlos Barreiro, Nicolás Tarán y Andrés Martínez como cuarto árbitro. En el VAR estarán Andrés Cunha junto a Anahí Fernández.

El elenco fernandino quiere cerrar el Apertura con una alegría que lo coloque en el segundo lugar de la tabla, aprovechando el traspié de Racing que puede dejarlo a dos puntos de la punta. Por el lado de Boston River, no tuvo un buen Apertura y quiere sumar puntos importante pensando en la Anual.

El cierre del Apertura será a las 20:30, cuando Cerro Largo reciba en el Ubilla de Melo a Peñarol. Javier Burgos será el árbitro del encuentro, quien estará acompañado por Agustín Berisso, Ernesto Hartwig y Federico Arman. En el VAR Antonio García y Javier Irazoqui.

Los carboneros tienen que sumar para salir del mal momento que atraviesan, donde hace más de un mes que no logra ganar. Por el lado de Cerro Largo, los arachanes están comprometidos con el descenso y estos puntos pesan mucho para la tabla.

¿Puede haber clásico en el Intermedio?

La posibilidad de que haya clásico en el Torneo Intermedio es real, y se definirá esta noche. Si Deportivo Maldonado gana su partido, será segundo en la tabla y disputará la serie B, compartiendo grupo junto a Nacional.

Para que haya clásico en este torneo, Peñarol tiene que vencer a Cerro Largo mientras que los fernandinos deberán dejar puntos. De esta manera, los de Aguirre quedarían terceros y jugarían en la segunda fecha ante Nacional.

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