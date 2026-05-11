Con dos encuentros, este lunes va a estar finalizando el Torneo Apertura. Una vez que la etapa culmine, quedarán conformadas las series del Torneo Intermedio, que depende de las posiciones finales que tenga cada uno de los equipos en la tabla.
se va delineando
Dos partidos cierran el Apertura: ¿Qué tiene que pasar para que haya clásico en el Intermedio?
Finalizada la última fecha del Apertura, quedarán conformadas las serie del Intermedio que comenzará el próximo fin de semana. Puede haber clásico.