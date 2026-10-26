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Deportes Central Español |

Lucha con uñas y dientes

Descenso: Progreso va por el milagro y la lucha quedó entre cinco equipos

Los de La Teja luchan pero su situación es compleja. Además, Danubio y Central Español no levantan mientras que Wanderers y Cerro no pueden salir de la lucha.

Progreso necesita un milagro para salvarse del descenso.&nbsp;

Progreso necesita un milagro para salvarse del descenso. 

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Progreso necesita un milagro para quedarse en Primera, pero está luchando con uñas y dientes. El pasado domingo derrotó a Wanderers y quedó a un punto de Danubio que perdió en la hora ante Deportivo Maldonado.

Quien tampoco levanta cabeza es Central Español que sigue en la zona roja, y gracias a su presente, hoy Wanderers y Cerro siguen manteniendo la categoría pero con el peligro de que si el palermitano suma, los complica.

La fecha que viene puede ser clave ya que Central Español chocará ante Cerro, mientras que Wanderers hará lo propio ante Peñarol. Si albicelestes y bohemios ganan sus partidos, quedarán prácticamente salvados.

  • Descenso: Progreso 1.042 (74 pts), Danubio 1.056 (75 pts), Central Español 1.117 (38 pts), Wanderers 1.140 (81 pts), Cerro 1.154 (82 pts).

Lo que les queda a los que pelean el descenso

A continuación repasamos el fixture de los clubes que quieren seguir en la máxima categoría del fútbol uruguayo

Progreso

  • F13 - Defensor Sporting (L)
  • F14 - Cerro Largo (V)
  • F15 - MC Torque (L)

Danubio

  • F13 - Nacional (L)
  • F14 - Liverpool (L)
  • F15 - Albion (V)

Central Español

  • F13 - Cerro (V)
  • F14 - Boston River (L)
  • F15 - Racing (V)

Wanderers

  • F13 - Peñarol (V)
  • F14 - Juventud (L)
  • F15 - Liverpool (V)

Cerro

  • F13 - Central Español (L)
  • F14 - Deportivo Maldonado (V)
  • F15 - Nacional (L)

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