Entramos en la recta final de la definición del Campeonato Uruguayo 2027, que además de tener una atractiva lucha en la parte alta, el descenso está al rojo vivo. Tras la decimosegunda fecha, Cerro Largo y Albion definitivamente aseguraron su permanencia por lo que todo será entre cinco equipos.
Lucha con uñas y dientes
Descenso: Progreso va por el milagro y la lucha quedó entre cinco equipos
Los de La Teja luchan pero su situación es compleja. Además, Danubio y Central Español no levantan mientras que Wanderers y Cerro no pueden salir de la lucha.