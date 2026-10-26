El emotivo mensaje de Leonel Jaime tras su llanto en el Centenario

Lo que escribió Leonel Jaime

El sábado a la noche, Leonel jaime fue invitado por el presidente Ignacio Ruglio a cenar un asado en Punta del Este.

Lejos de agrandar la brecha o generar un conflicto interno, Jaime rompió el silencio este domingo mediante una publicación en sus redes sociales, acompañando una emotiva imagen de festejo junto a sus compañeros.

“Dejé pasar unas horas pero creo que este es el momento para hablar de lo que pasó el sábado”, escribió el delantero argentino, aludiendo también a las repercusiones del fin de semana que incluyeron un asado de contención con el presidente Ignacio Ruglio.

“Primero que nada, quiero agradecer los mensajes que recibí. Desde que llegué me hicieron ver que Peñarol es una familia y como en todas, hay momentos malos, pero que se hablan y resuelven rápido, adentro de casa”.

El jugador, de 20 años y cuyo pase pertenece a River Plate argentino, buscó calmar la situación de cara a un cierre de campeonato de máxima exigencia.

“Eso fue lo que pasó y hoy todos tenemos que estar unidos y pensando en conseguir lo que tanto queremos nosotros y ustedes. ¡Vamos arriba todos juntos por el objetivo!”, concluyó Leonel Jaime, disipando cualquier rastro de tensión y reafirmando el compromiso del plantel mirasol para abrochar la Tabla Anual y meterse en la definición del Uruguayo.