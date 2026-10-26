El empate sin goles del pasado viernes entre Peñarol y Juventud de Las Piedras por la fecha 12 del Torneo Clausura dejó una de las postales más comentadas del fin de semana. Alrededor de los 30 minutos de un partido trabado y carente de emociones, el volante Ignacio Alegre protagonizó un fuerte choque con Kevin Rolón. El lateral pedrense quedó tendido por una aparente plancha que el juez Andrés Matonte no sancionó, lo que dejó el balón en los pies del juvenil Leonel Jaime en una inmejorable posición de ataque, con Javier Cabrera por la banda derecha y Abel Hernández buscando el pase en diagonal.
Todos juntos
El emotivo mensaje de Leonel Jaime tras su llanto en el Centenario
El juvenil delantero subió una foto abrazado de Javier Cabrera del que recibió recriminaciones y escribió unas palabras después de lo ocurrido.