Después de dos alargues, Aguada le ganó a Malvín y es finalista de la Liga

El conjunto playero, con un goleo más repartido y sin depender tanto de Guyton, recuperó ocho unidades de ventaja, pero otra vez le duró poco. El reingreso del Pepo Vidal, aún mermado en lo físico, y los segundos tiros de Agustín Zuvich acompañando otro gran momento de Sims y Wilson, le permitieron pasar a Aguada, que entró 64-64 al último chico.

El cuarto período se hizo deslucido, con mucho nerviosismo y pequeñas rachas. Malvín, pese a la quinta falta de Guyton a 3'26'' del final, abrió seis de renta con triples consecutivos de Anthony Hilliard, pero Sims respondió con otros dos lanzamientos largos en el peor momento de la noche para volver a acercar al último campeón y forzar un vibrante final de pelota a pelota.

Con doble y falta de Frank Hassell pasaron los rojiverdes (86-85) a 47 segundos del final y respondió Marcel Souberbielle con un triple para el 86-88 favorable a los playeros. Wilson igualó con libres restando 0:10 y la última bola del tiempo regular fue para la visita tras minuto de tiempo, pero Hilliard no pudo anotar ante una gran defensa de Hassell y fueron a alargue.

Aguada lo quebró en el segundo alargue

Malvín, con Guyton, el Hueso Martínez y el Milivoje Mijovic afuera por faltas, volvió a sacar cinco de ventaja con un triple de Hilliard a 1'46'' del epílogo. Poco después Hassell cometió la quinta del otro lado y parecía que ya no había reacción aguatera, pero libres errados y pelotas perdidas de los visitantes (una mal pitada afuera) permitieron que Wilson empatara en 97 y forzara otra prórroga.

El equipo de Pablo López no pudo aprovechar su momento y lo aprovechó el de Germán Cortizas, que quebró el trámite en el segundo suplementario con un triple del Pepo Vidal para ya no volver a estar abajo en el tanteador. De ahí en más amplió la diferencia con más puntos de Sims ante un desdibujado Malvín, que estuvo la mayor parte del partido arriba pero no le alcanzó.

Sims fue el goleador con 38 puntos, seguido en el vencedor por Wilson con 27, Vidal con 14 y Hassell con 12. Del otro lado, Guyton cerró su planilla con 26, Hilliard con 20 y Nicolás Martínez y Lucas Capalbo con 15.

La primera final entre Nacional y Aguada será el próximo viernes en el Antel Arena, donde la segunda tendrá lugar el lunes 21.