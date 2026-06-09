Detalles de las nuevas reglas que implementará la IFAB a partir del Mundial

1 - Prohibición de taparse la boca

En caso de que un futbolista, durante una confrontación con un jugador del cuadro rival o árbitro, se tape la boca al hablar, será sancionado con tarjeta roja de manera directa.

2 - Derrota por abandonar el partido como protesta

Según explicó la IFAB, “el árbitro podrá sancionar con tarjeta roja a cualquier jugador que abandone el terreno de juego en señal de protesta contra una decisión del árbitro" .

En caso de suceder esto, “se declarará la derrota del equipo que provoque que se suspenda el partido”.

3 - Laterales y saques de arco en menos de 5 segundos

Previo a la ejecución tanto de un saque de arco como de un saque de banda, el árbitro contabilizará con su su mano cinco segundos en los cuáles el futbolista debe ejecutar esta acción.

En caso de que la reanudación del juego se demore de forma deliberada, se le concederá un tiro de esquina para el equipo rival (en el caso del saque de arco) o el lateral le corresponderá al otro equipo.

4 - Cambios en menos de 10 segundos

Otro los puntos que modifica la IFAB con estas nuevas reglas, es que ahora los futbolistas tienen un tiempo menor a diez segundos para salir del terreno de juego cuando se realiza una variante.

Si quien tiene que salir, se excede de tiempo, debe abandonar la cancha pero su sustituto no podrá ingresar hasta la primera interrupción de juego luego de haber transcurrido un minuto.

5 - Un minuto fuera de la cancha por atención médica

En caso de que el juego debe detenerse para que la sanidad de un equipo ingrese al campo de juego a atender a un futbolista, este deberá salir, pudiendo ingresar una vez transcurrido un minuto.

6 - Nuevas funciones del VAR

A partir de estas nuevas reglas, el VAR podrá participar en tres nuevas funciones.

Ayudar a corregir segundas tarjetas amarillas "claramente incorrectas" : los jugadores expulsados por dos amonestaciones pueden tener una revisión de la segunda tarjeta amarilla que se les sacó.

: los jugadores expulsados por dos amonestaciones pueden tener una revisión de la segunda tarjeta amarilla que se les sacó. Aclarar una confusión de identidad : "cuando el árbitro sancione al equipo equivocado por una infracción que conlleve a amonestar con una tarjeta roja o amarilla al jugador equivocado".

: "cuando el árbitro sancione al equipo equivocado por una infracción que conlleve a amonestar con una tarjeta roja o amarilla al jugador equivocado". Corregir un saque de esquina concedido de manera incorrecta: "siempre y cuando se pueda hacer inmediatamente y sin retrasar la reanudación del partido".