Forlán convocó a 31 futbolistas para iniciar los trabajos con la sub-20

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) hizo pública este jueves la lista de 31 futbolistas convocados para integrarse a los entrenamientos de la Selección Uruguaya Sub 20. Se trata de la primera nómina bajo la conducción técnica de Diego Forlán, designado esta semana como nuevo entrenador del combinado juvenil y de la Selección mayor de Uruguay.