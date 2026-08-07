Forlán convocó a 31 futbolistas para iniciar los trabajos con la sub-20

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) hizo pública este jueves la lista de 31 futbolistas convocados para integrarse a los entrenamientos de la Selección Uruguaya Sub 20. Se trata de la primera nómina bajo la conducción técnica de Diego Forlán, designado esta semana como nuevo entrenador del combinado juvenil y de la Selección mayor de Uruguay.
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Aunque el plantel para esta primera citación fue confeccionado de manera previa, Forlán ya tomó contacto directo con la categoría y liderará las sesiones de trabajo programadas del lunes 10 al jueves 13 de agosto en las instalaciones del Complejo Celeste.
Representación de los clubes locales
La citación destaca por una amplia convocatoria del medio local, conformada por jóvenes promesas pertenecientes a 13 instituciones del fútbol uruguayo:
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Con 5 futbolistas: Peñarol, Nacional y Defensor Sporting.
Con 4 futbolistas: Montevideo City Torque.
Con 3 futbolistas: Danubio.
Con 2 futbolistas: Racing.
Con 1 futbolista: Juventud de Las Piedras, Deportivo Maldonado, River Plate, Oriental, Boston River, Rentistas y Paysandú FC.
Nómina oficial de convocados
Goleros (4)
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Lucas Quimbo (Juventud de Las Piedras)
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Felipe Ortíz (Deportivo Maldonado)
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Paulo Da Costa (Peñarol)
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Ian Colina (River Plate)
Defensas (11)
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Pablo Cardozo (Danubio)
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Benjamín García (Montevideo City Torque)
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Mateo Caballero (Defensor Sporting)
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Rodrigo Álvez (Peñarol)
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Yuri Oyarzo (Racing)
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Román Clematte (Nacional)
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Facundo Balatti (Danubio)
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Diego Abella (Defensor Sporting)
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Valentino Wurth (Montevideo City Torque)
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Luciano Rodríguez (Nacional)
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Nahuel Pérez (Nacional)
Mediocampistas (10)
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Mateo Soria (Nacional)
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Tomás Shaw (Montevideo City Torque)
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Germán Barbas (Peñarol)
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Lautaro Ultra (Oriental)
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Luciano González (Nacional)
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Facundo Aristegui (Boston River)
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Kevin Suárez (Defensor Sporting)
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Facundo Carámbula (Rentistas)
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Julio Daguer (Peñarol)
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Ezequiel Amaro (Paysandú FC)
Delanteros (6)
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Alexander Velázquez (Danubio)
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Facundo Martínez (Montevideo City Torque)
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Alan Torterolo (Defensor Sporting)
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Lautaro Navarro (Defensor Sporting)
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Thiago Fernández (Racing)
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Estevan Pereyra (Peñarol)