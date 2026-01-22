Diego Aguirre: la evaluación del partido, el mercado de Peñarol y la situación de Laxalt

Peñarol cayó por penales ante Colo Colo, luego de haber igualado en el tiempo reglamentario. Tras el encuentro, el entrenador carbonero, Diego Aguirre, hizo un análisis del rendimiento colectivo e individual y habló sobre las nuevas incorporaciones que tuvo el plantel.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
"Es un partido de pretemporada, con muchas variantes, con cargas en las que los jugadores no llegan en su mejor momento para competir", sostuvo Aguirre, quien valoró esta instancia como un buen momento para "sacar conclusiones individuales".
Confesó que hay cosas que lo "preocupan" como lo es la lesión de Maximiliano Olivera (quien habría sufrido un esguince de rodilla), pero valoró que "hay cosas que me gustaron. Lo de Franco Escobar me gustó mucho, jugó 45 minutos porque es parte del proceso, y lo de Lucas Ferreira también me gustó".
En cuánto al equipo, Aguirre aseguró que tanto Jesús Trindade como Eric Remedi le generan "mucha confianza" y apuntó a que "está volviendo Eduardo Darias y Leandro Umpierrez también puede jugar por dentro, tenemos variantes".
El rol de Laxalt y el mercado de pases
Diego Laxalt fue presentando como nuevo jugador de Peñarol, luego de casi una década en el fútbol europeo. Diego Aguirre, reveló que no descarta utilizar al futbolista con pasado en la selección, como doble cinco, puesto que ocupó el último año.
Además, el entrenador carbonero, adelantó que al futbolista de 32 años le quedan "15 o 20 días para estar en forma y poder competir".
En cuánto a la posible llegada de Nicolás Vallejo, Aguirre dijo que "hay que esperar unos días y esperemos que se pueda concretar, pero es un tema del que no quiero hablar más". Además aseguró que "no es verdad" que el futbolista argentino se haya resentido de la lesión.