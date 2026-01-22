Diego Aguirre: la evaluación del partido, el mercado de Peñarol y la situación de Laxalt

En cuánto al equipo, Aguirre aseguró que tanto Jesús Trindade como Eric Remedi le generan "mucha confianza" y apuntó a que "está volviendo Eduardo Darias y Leandro Umpierrez también puede jugar por dentro, tenemos variantes".

El rol de Laxalt y el mercado de pases

Diego Laxalt fue presentando como nuevo jugador de Peñarol, luego de casi una década en el fútbol europeo. Diego Aguirre, reveló que no descarta utilizar al futbolista con pasado en la selección, como doble cinco, puesto que ocupó el último año.

Además, el entrenador carbonero, adelantó que al futbolista de 32 años le quedan "15 o 20 días para estar en forma y poder competir".

En cuánto a la posible llegada de Nicolás Vallejo, Aguirre dijo que "hay que esperar unos días y esperemos que se pueda concretar, pero es un tema del que no quiero hablar más". Además aseguró que "no es verdad" que el futbolista argentino se haya resentido de la lesión.