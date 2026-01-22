Peñarol dejó más dudas que certezas, perdió con Colo Colo y hubo incidentes

El capitán de Peñarol sufrió un esguince de rodilla y tendrá al menos tres semanas fuera del equipo.

Enfrentamiento entre hinchas

Hinchas de Peñarol se enfrentaron en las afueras de la Tribuna Ámsterdam del Estadio Centenario con la Policía, en la previa del amistoso que los aurinegros jugarán contra Colo Colo desde la hora 21.00 por la Serie Río de la Plata.

Una vez más, el torneo de pretemporada que se disputa en Uruguay desde 2022, se ve manchado por acciones de violencia cometidas por los barras que llegan desde el extranjero.

Las puertas del Estadio Centenario se abrieran recién a la hora 19.30 cuando ya había cientos de hinchas de Peñarol haciendo cola en las afueras del Centenario. Eso ya enrareció el ambiente.

Cuando un largo contingente de hinchas de Peñarol esperaba para entrar la tribuna Ámsterdam, pasó un grupo de parciales de Colo Colo que los atacó.

Eso generó la inmediata reacción de hinchas de Peñarol, pero también la intervención de la Policía. Esta se enfrentó con hinchas del mirasol.

Se produjeron corridas por el Club de Tiro y el Parque Méndez Piana, escenarios deportivos cercanos al Estadio Centenario.

Los hinchas de Colo Colo también cometieron algunas tropelías por comercios cercanos al estadio.

La tensión entre las dos hinchas se trasladó hacia adentro del estadio. Minutos antes de que comience el encuentro, un grupo de hinchas chilenos sortearon la seguridad privada que establecía un límite en la Colombes y acercaron a la Olímpica, que estaba llena de hinchas de Peñarol. En ese momento, también hubo cruce de proyectiles desde ambos sectores.