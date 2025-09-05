Durísimas sanciones: Conmebol descalificó a Independiente y avanza la U de Chile

Los incidentes entre parciales de Independiente y Universidad de Chile de hace algunas semanas sigue dando que hablar y en las últimas horas hubo novedades imortantes de cara al futuro.
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó este jueves las durísimas sanciones para Independiente y Universidad de Chile por los incidentes ocurridos el pasado 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana.
El partido fue cancelado por los enfrentamientos entre las barras de los dos equipos que se dieron en la tribuna en la que estaban ubicados los hinchas trasandinos.
Una parte de la barra del Rojo de Avellaneda se dirigió hacia ese sector para enfrentarse con los chilenos, que estaban arrojando objetos hacia los parciales argentinos. Los incidentes terminaron con casi 20 heridos y más de 100 detenidos.
Independiente descalificado
Finalmente, en las últimas horas la Conmebol confirmó la descalificación del torneo del Rojo de Avellaneda, por lo que la U de Chile avanza a cuartos de final y enfrentará a Alianza Lima de Perú.
Además, Independiente deberá jugar los próximos siete partidos de local por torneos Conmebol a puertas cerradas y no podrá llevar hinchas a la misma cantidad de encuentros de visitante. Por último, fue multado con US$ 250.000.
Universidad de Chile, en tanto, recibió la misma sanción de partidos a puertas cerradas y sin hinchas visitantes, y fue multado con US$ 270.000.