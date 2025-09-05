Durísimas sanciones: Conmebol descalificó a Independiente y avanza la U de Chile

El partido fue cancelado por los enfrentamientos entre las barras de los dos equipos que se dieron en la tribuna en la que estaban ubicados los hinchas trasandinos.

Una parte de la barra del Rojo de Avellaneda se dirigió hacia ese sector para enfrentarse con los chilenos, que estaban arrojando objetos hacia los parciales argentinos. Los incidentes terminaron con casi 20 heridos y más de 100 detenidos.

Independiente descalificado

Finalmente, en las últimas horas la Conmebol confirmó la descalificación del torneo del Rojo de Avellaneda, por lo que la U de Chile avanza a cuartos de final y enfrentará a Alianza Lima de Perú.

Además, Independiente deberá jugar los próximos siete partidos de local por torneos Conmebol a puertas cerradas y no podrá llevar hinchas a la misma cantidad de encuentros de visitante. Por último, fue multado con US$ 250.000.

Universidad de Chile, en tanto, recibió la misma sanción de partidos a puertas cerradas y sin hinchas visitantes, y fue multado con US$ 270.000.