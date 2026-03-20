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Deportes Apertura | Nacional | Defensor Sporting

se pone en marcha

Se abre la séptima fecha del Apertura con dos partidos: todos los detalles

Cerro Largo ante uno de los líderes, Deportivo Maldonado y Defensor Sporting ante Nacional, abrirán la séptima etapa del Torneo Apertura.

Nacional visita a Defensor Sporting por el Apertura.

Nacional visita a Defensor Sporting por el Apertura.

 Dante Fernández / FocoUy
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Con dos partidos entre la tarde y la noche, este viernes estará dando inicio la séptima fecha del Torneo Apertura. La actividad se extenderá a lo largo de todo el fin de semana, finalizando en la tarde del domingo con partidos de gran atractivo.

El inicio de la etapa tendrá a uno de los líderes en escena, cuando Deportivo Maldonado visite a Cerro Largo en Melo. Además, desde las 21:30 habrá un gran partido entre Defensor Sporting y Nacional.

El sábado jugarán los otros dos líderes, en la mañana, Racing estará recibiendo a Liverpool en un partido muy atractivo, mientras que en la tarde, Peñarol recibirá a Cerro. Otros de los grandes partidos son el choque entre MC Torque y Central Español y la visita de Danubio a Wanderers.

Viernes 20 de marzo

18:00 - Cerro Largo vs Deportivo Maldonado

  • Estadio Ubilla
  • Esteban Ostojich - Antonio García (VAR)

21:30 - Defensor Sporting vs Nacional

  • Estadio Franzini
  • Gustavo Tejera - Christian Ferreyra (VAR)

Sábado 21 de marzo

10:00 - Racing vs Liverpool

  • Parque Roberto
  • Javier Burgos - Andrés Cunha (VAR)

13:00 - MC Torque vs Central Español

  • Parque Saroldi
  • Ruben Umpiérrez - Jonathan Fuentes (VAR)

16:00 - Wanderers vs Danubio

  • Parque Viera
  • Mathías De Armas - Daniel Fedorczuk (VAR)

19:30 - Peñarol vs Cerro

  • Estadio Campeón del Siglo
  • Andrés Matonte - Leodan González (VAR)

Domingo 22 de marzo

10:00 - Juventud vs Albion

  • Parque Artigas
  • Eduardo Varela - Yimmi Álvarez (VAR)

16:00 - Progreso vs Boston River

  • Parque Paladino
  • Javier Feres - Diego Dunajec (VAR)

Posiciones Apertura

  1. Racing - 13
  2. Deportivo Maldonado - 13
  3. Peñarol - 13
  4. MC Torque - 11
  5. Liverpool - 11
  6. Danubio - 11
  7. Central Español - 10
  8. Nacional - 10
  9. Defensor Sporting - 8
  10. Wanderers - 8
  11. Cerro Largo - 6
  12. Albion - 5
  13. Progreso - 5
  14. Juventud de Las Piedras - 4
  15. Boston River - 2
  16. Cerro - 2

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