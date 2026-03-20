Se abre la séptima fecha del Apertura con dos partidos: todos los detalles

Viernes 20 de marzo
18:00 - Cerro Largo vs Deportivo Maldonado
- Estadio Ubilla
- Esteban Ostojich - Antonio García (VAR)
21:30 - Defensor Sporting vs Nacional
- Estadio Franzini
- Gustavo Tejera - Christian Ferreyra (VAR)
Sábado 21 de marzo
10:00 - Racing vs Liverpool
- Parque Roberto
- Javier Burgos - Andrés Cunha (VAR)
13:00 - MC Torque vs Central Español
- Parque Saroldi
- Ruben Umpiérrez - Jonathan Fuentes (VAR)
16:00 - Wanderers vs Danubio
- Parque Viera
- Mathías De Armas - Daniel Fedorczuk (VAR)
19:30 - Peñarol vs Cerro
- Estadio Campeón del Siglo
- Andrés Matonte - Leodan González (VAR)
Domingo 22 de marzo
10:00 - Juventud vs Albion
- Parque Artigas
- Eduardo Varela - Yimmi Álvarez (VAR)
16:00 - Progreso vs Boston River
- Parque Paladino
- Javier Feres - Diego Dunajec (VAR)
Posiciones Apertura
- Racing - 13
- Deportivo Maldonado - 13
- Peñarol - 13
- MC Torque - 11
- Liverpool - 11
- Danubio - 11
- Central Español - 10
- Nacional - 10
- Defensor Sporting - 8
- Wanderers - 8
- Cerro Largo - 6
- Albion - 5
- Progreso - 5
- Juventud de Las Piedras - 4
- Boston River - 2
- Cerro - 2