Ejecutivo de AUF se reunió con Giordano para evaluar continuidad de Bielsa

"Entré a la reunión no siendo muy optimista y me voy siendo bastante optimista respecto a que podamos buscarle la vuelta para solucionar esto”, agregó. "Lo que tenemos claro es que tenemos tiempo, nada nos apura, recién tendremos actividad en marzo. Es un momento de crisis que, si sabemos aprovechar, saldremos mejor parados".

Manta adelantó que este miércoles habrá una nueva reunión en la que estará Marcelo Bielsa en dónde cada uno de los presentes va a "exponer lo suyo" en cuánto al rendimiento de la selección. "Hoy me voy contento porque hubo sinceramiento, reconocimiento de que hay cosas a mejorar y cambiar y fue algo que llegó por parte de ambas partes”, destacó.

El integrante del Ejecutivo de la AUF valoró que estas situaciones "límite" pueden ser importantes para "corregir a futuro" y "tener diálogo y escuchar, cada parte debe poner un poco de sí por el bien de Uruguay, dejar los egos personales de lado, y el que no lo entienda, cada uno es arquitecto de su destino", sentenció.