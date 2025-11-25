La continuidad de Bielsa al frente de la selección pende de un hilo

Los dirigentes están preocupados por el clima que se vive en la selección y buscan encontrar un acercamiento para que los siete meses previo al Mundial y el torneo de FIFA del próximo año encuentre a la selección en su máximo nivel en todos los aspectos.

La autocrítica de Bielsa

El jueves Bielsa habló en conferencia con una profunda autocrítica y brindó detalles de la vida de la selección que se desconocían y derribó rumores. Se definió como tímido, tóxico, no humano y generador de tensiones. También manifestó que está dispuesto a encontrar el mejor espacio y para ello escuchó la sugerencia del presidente Alonso sobre la importancia de que a los futbolistas uruguayos los motiven, porque eso también permite que el jugador aumente su producción.

Está muy claro que la AUF no lo echará, porque no puede asumir los costos de la indemnización que debe pagar (siete meses de sueldo hasta el Mundial) y pagar hasta el Mundial a otro entrenador. Llegado el caso, si los jugadores no lo quieren, esperarán que el DT de un paso al costado.

La reunión de este martes en el Complejo de la AUF será un mojón más en estos días en los que el presidente Ignacio Alonso intenta terminar de cerrar el tema con un acuerdo entre todos que permita establecer un nuevo entorno en la selección o el cambio de entrenador.