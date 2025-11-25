A 7 meses del Mundial
La continuidad de Bielsa al frente de la selección pende de un hilo
Varios jugadores de peso no quieren continuar trabajando con el entrenador rosarino y el Ejecutivo de la AUF tiene que tomar una decisión.
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Varios jugadores de peso no quieren continuar trabajando con el entrenador rosarino y el Ejecutivo de la AUF tiene que tomar una decisión.
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El mensaje del entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, en la conferencia de prensa que brindó el jueves pasado fue muy claro: existe una crisis en la selección, el entrenador explicó qué es lo que está ocurriendo, dijo que tiene las mismas fuerzas del primer día y el compromiso asumido con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, de seguir hasta el Mundial, pero que está dispuesto a dar un paso al costado si los futbolistas le expresan que no lo quieren.
Este martes a la hora 10.30 se producirá la reunión semanal del comité ejecutivo en el Complejo de la AUF en donde los dirigentes (Alonso, Matías Pérez, Andrea Lanfranco, Eduardo Ache, Eduardo Mossegui, Sergio Pérez Lauro y Carlos Manta) tendrán un mano a mano con el director de selecciones, Jorge Giordano.
Los dirigentes están preocupados por el clima que se vive en la selección y buscan encontrar un acercamiento para que los siete meses previo al Mundial y el torneo de FIFA del próximo año encuentre a la selección en su máximo nivel en todos los aspectos.
El jueves Bielsa habló en conferencia con una profunda autocrítica y brindó detalles de la vida de la selección que se desconocían y derribó rumores. Se definió como tímido, tóxico, no humano y generador de tensiones. También manifestó que está dispuesto a encontrar el mejor espacio y para ello escuchó la sugerencia del presidente Alonso sobre la importancia de que a los futbolistas uruguayos los motiven, porque eso también permite que el jugador aumente su producción.
Los dirigentes están preocupados por el clima que se vive en la selección y buscan encontrar un acercamiento para que los siete meses previo al Mundial y el torneo de FIFA del próximo año encuentre a la selección en su máximo nivel en todos los aspectos.
Está muy claro que la AUF no lo echará, porque no puede asumir los costos de la indemnización que debe pagar (siete meses de sueldo hasta el Mundial) y pagar hasta el Mundial a otro entrenador. Llegado el caso, si los jugadores no lo quieren, esperarán que el DT de un paso al costado.
La reunión de este martes en el Complejo de la AUF será un mojón más en estos días en los que el presidente Ignacio Alonso intenta terminar de cerrar el tema con un acuerdo entre todos que permita establecer un nuevo entorno en la selección o el cambio de entrenador.