El Apertura es entre tres y Nacional está en la conversación

Los partidos que se vienen

Luego de un mal arranque, Nacional logró remontar en el Apertura y está en la pelea. Al tricolor le queda enfrentar a Wanderers, Cerro y Defensor Spaorting, con la particularidad que todos los encuentros se juegan en el Gran Parque Central, ya que Cerro troco la localia a pesar de que varios clubes se molestaron por la decisión de los albicelestes. Así las cosas, Nacional tendrá un plus en la recta final del Campeonato.

Liverpool de gran campeonato, deberá enfrentar a Progreso en el Pladino a Juventud de Las Piedras en el Parque Artigas y a Cerro Largoa en el estadio de Belvedere

Finalmente al escolta, Juventud de Las Piedras, deberá jaugar ante Plaza en Colonia, frente a Liverpool en el Parque Artigas y cerrará el torneo ante Progreso en el estadio Abraham Paladino.

Las últimas fechas serán apasionantes apasionantes con estos tres equipos aspirando a quedarse con el primer torneo del año. La diferencia en puntos es corto y Nacional además de tener la ventaja de jugar tres partidos de local, Liverpool y Juventud deberán enfrentarse entre ellos, por lo cual uno, o los dos dejaran unidades por el camino.

Todos a la orden

Luego del empate 3 a 3 en Porto Alegre ante Inter por la Libertadores, ela técnico de Nacional Pablo Peiranoa tendrá todos los jugadores a la orden para medirse ante Wanderers. Hasta el momento no hay bajas en lo físico y no hay ningún jugador suspendido. Si hay un jugador clave que tiene 4 amarillas y peligra con no estar en alguna de las dos fechas restantes es Christian Oliva. El volante ya fue sancionado con un partido de sanción al arranque del torneo por acumulación de 5 amarilla.