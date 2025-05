El "Chino" Lasalvia y un durísimo descargo contra el Kike Olivera

Lasalvia también abordó las acusaciones sobre su licencia de agente FIFA: “Un allegado a él dijo que estaba diciendo que yo no soy agente FIFA, que no tengo licencia. Él tampoco tiene licencia para manejar y maneja por todos lados. De hecho, lo salvé en el juzgado por una licencia que sacó.”

Finalmente, el exrepresentante envió un mensaje al jugador: “Le deseo lo mejor, que ponga la energía en el Gremio, que gracias a Dios es un club muy grande y profesional. Yo resigné mucha comisión para que estuviera ahí”, concluyó Lasalvia.

Lo que había manifestado Olivera

Estas declaraciones se producen después de que Cristian Olivera manifestara públicamente su descontento con el trabajo de su entonces representante: “Siento que no está muy cerca del jugador, no está pendiente del jugador. Está distanciado de lo que está pasando en los clubes donde están sus jugadores, y eso en el jugador repercute porque en los momentos malos y buenos el jugador necesita apoyo”, comentó Olivera. El delantero también reveló haber comunicado su decisión de buscar nuevos rumbos: “Le dije que no estaba conforme con el trabajo que estaba haciendo, y no lo tomó en buenos términos. Le dije que necesitaba tomar nuevos rumbos y crecer. Ahora necesito estar un poquito solo y tomar decisiones. No firmé con nadie. Lo escuché decir que había firmado con un agente de San Pablo, pero nada que ver.”