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Deportes Nacional | Estadio Luis Franzini | equipo

Presente y futuro

Nacional visita a Defensor y la satisfacción por el sorteo de la Copa

Con bajas el Nacional juega ante el violeta en el estadio Luis Franzini. El tricolor celebró el grupo que le tocó en la Libertadores.

Nacional visita a Defensor Sporting en partido de alto voltaje.

Nacional visita a Defensor Sporting en partido de alto voltaje.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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Por Gastón García

Desde este jueves Nacional ya sabe quienes serán sus rivales de grupo en una nueva edición de la Copa Libertadores de América. Los tricolores son cabeza de serie del grupo "B", que compartirán con Universitario de Deportes de Perú, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia.

Comparado con la llave que le tocó el año pasada, para este año los rivales parecen bastante accesibles. Igualmente, para los equipo uruguayos todos los rivales son complicado y no habrá que subestimar a nadie.

Universitario de Perú llega como campeón de la Liga 1 de su país. La temporada anterior arrasó en el torneo local llegando a sacar 12 puntos de diferencia del segundo. Si bien es un grande de Perú, este año está tercero con 14 puntos jugadas 7 fechas y está a tres puntos de los líderes del torneo.

Coquimbo Unido llega a la Copa Libertadores siendo campeón en Chile con un muy buen 2025. Sin embargo, no repite en la actual temporada. Cuando se llevan jugados 7 partidos. Coquimbo está en el puesto 11 con tan solo 9 puntos, fruto de 3 victorias y cuatro derrotas.

Deportes Tolima llega a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras vencer por 2-0 al O’Higgins de Chile. Esta será su novena Copa Libertadores de América, la mejor participación del equipo colombiano fue en 1982 cuando llegó a semifinales del torneo. Tolima está sexto en el torneo colombiano con 19 puntos cuando se llevan jugadas 11 fechas.

Si bien aún no se conocen las fechas exactas, podemos decir que Nacional debuta en la semana del Semana del 7 de abril como visitante ante Coquimbo Unido de Chile, la semana del 14 de abril jugará como local en el Gran Parque Central ante Deportes Tolima y en la semana del 28 de abril visitará a Universitario en Lima.

En la segunda rueda Nacional visitará a Tolima en la semana del 5 de mayo, será local ante Universitario en la semana del 19 de mayo y cerrará su participación también de local ante Coquimbo en la semana del 26 de mayo.

Equipo casi confirmado

Nacional regresa esta noche al Torneo Apertura visitando desde las 21:30 a Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini. Con varios lesionados y algún suspendido, el técnico Jadson Viera tiene prácticamente confirmados los once para enfrentar al violeta.

Luis Mejía estará en el arco, Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera y Camilo Cándido; Luciano Boggio, Mauricio Vera y Nicolás Lodeiro; Tomás Viera, Nicolás López, Gonzalo Carneiro.

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