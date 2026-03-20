Nacional visita a Defensor y la satisfacción por el sorteo de la Copa

Coquimbo Unido llega a la Copa Libertadores siendo campeón en Chile con un muy buen 2025. Sin embargo, no repite en la actual temporada. Cuando se llevan jugados 7 partidos. Coquimbo está en el puesto 11 con tan solo 9 puntos, fruto de 3 victorias y cuatro derrotas.

Deportes Tolima llega a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras vencer por 2-0 al O’Higgins de Chile. Esta será su novena Copa Libertadores de América, la mejor participación del equipo colombiano fue en 1982 cuando llegó a semifinales del torneo. Tolima está sexto en el torneo colombiano con 19 puntos cuando se llevan jugadas 11 fechas.

Si bien aún no se conocen las fechas exactas, podemos decir que Nacional debuta en la semana del Semana del 7 de abril como visitante ante Coquimbo Unido de Chile, la semana del 14 de abril jugará como local en el Gran Parque Central ante Deportes Tolima y en la semana del 28 de abril visitará a Universitario en Lima.

En la segunda rueda Nacional visitará a Tolima en la semana del 5 de mayo, será local ante Universitario en la semana del 19 de mayo y cerrará su participación también de local ante Coquimbo en la semana del 26 de mayo.

Equipo casi confirmado

Nacional regresa esta noche al Torneo Apertura visitando desde las 21:30 a Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini. Con varios lesionados y algún suspendido, el técnico Jadson Viera tiene prácticamente confirmados los once para enfrentar al violeta.

Luis Mejía estará en el arco, Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera y Camilo Cándido; Luciano Boggio, Mauricio Vera y Nicolás Lodeiro; Tomás Viera, Nicolás López, Gonzalo Carneiro.