De cara al compromiso ante un Cerro Largo que arribará a Montevideo apremiado por su lucha por la permanencia, Aguirre celebrará el retorno de tres piezas importantes que ya cumplieron sus respectivas suspensiones. Volverán a estar a la orden el arquero Washington Aguerre, el volante Eric Remedi —un futbolista vital para recuperar equilibrio y marca en la mitad de la cancha— y Luis Angulo, habitual alternativa de recambio en el frente de ataque. En contrapartida, la última línea continúa sin ofrecer garantías totales, ya que el zaguero Nahuel Herrera permanece entre algodones por una lesión y difícilmente llegue en condiciones de reaparecer.

Con la presión de cortar una racha adversa y evitar cerrar el año con las manos vacías a nivel local, Diego Aguirre ajusta las últimas piezas de su pizarra. En noventa minutos que tienen sabor a final, la posible vuelta de Leonel Jaime al equipo titular se perfila como la carta principal del entrenador para devolverle fútbol, sorpresa y gol a un Peñarol obligado a ganar.