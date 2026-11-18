En el cierre de la temporada 2026 de la Liga AUF Uruguaya, Peñarol atraviesa un momento límite en el que el margen de error se ha reducido a cero. Este jueves, ante Cerro Largo, el conjunto aurinegro se juega la posibilidad de conquistar la Tabla Anual sin depender de otros resultados, pero lo hace en medio de una profunda sequía futbolística. En ese escenario de máxima exigencia, Diego Aguirre analiza una decisión determinante para el funcionamiento ofensivo del equipo: devolverle un lugar en el once titular a Leonel Jaime o mantenerlo en el banco de suplentes.
Horas decisivas
Peñarol: Aguirre evalúa devolverle la titularidad al argentino Leonel Jaime
Peñarol atraviesa un momento límite en el que el margen de error se ha reducido a cero y el entrenador vuelve a pensar en el argentino.