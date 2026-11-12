Peñarol: Aguirre vuelve a la línea de cuatro defensores y al doble nueve

Apuesta fuerte: vuelve el doble '9'

Heredero de las pruebas realizadas bajo el reparo de Solanas, Diego Aguirre parece dispuesto a romper con los esquemas conservadores y apostar por una fórmula que en el pasado no siempre le otorgó dividendos plenos: el doble centrodelantero. Todo indica que Matías Arezo y Abel Hernández compartirán el ataque desde el vamos, conformando una dupla ofensiva de jerarquía internacional pero que exigirá un gran despliegue de abastecimiento.

En la zona de volantes, las necesidades obligan a reinventar el motor del equipo. El "Indio" Nicolás Fernández y Eduardo Darias se perfilan con fuerza para conformar el doble cinco titular frente a la escuadra violeta, buscando equilibrio, dinámica y recuperación en una zona neurálgica de la cancha.

La defensa y el probable once inicial

Las variantes no se detienen en la zona de volantes y delanteros, sino que también alcanzan la última línea. En los ensayos tácticos de este miércoles, y en relación al equipo que saltó a la cancha frente a Wanderers, Diego Aguirre ensayó en la zaga con el retorno de Lucas Ferreira desde el arranque, y la duda que mantiene el entrenador es si juega el argentino Germán Pezzella o Nahuel Herrera.

Lo que si es prácticamente un hecho, es que volverá a la línea de cuatro defensores. De esta manera, y a reserva de los últimos retoques en las prácticas previas al fin de semana, el equipo titular que se perfila para visitar a Defensor Sporting se integraría con Sebastián Britos en el arco; una línea de cuatro defensiva compuesta por Ignacio Alegre, Germán Pezzella o Nahuel Herrera, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera; en la zona de volantes jugarían Javier Cabrera, Nicolás Fernández, Eduardo Darias y Leonel Jaime; mientras que el peso del ataque recaerá sobre la dupla de Abel Hernández y Matías Arezo. El margen de error es nulo para un Peñarol que se juega gran parte de sus aspiraciones de campeonato en los noventa minutos del Franzini.