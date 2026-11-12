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Deportes Club Atlético Peñarol | Aguirre | Arezo

Clausura

Peñarol: Aguirre vuelve a la línea de cuatro defensores y al doble nueve

La duda del entrenador es Pezzela o Herrera y Matías Arezo junto a Abel Hernández serán los encargados del ataque mirasol.

Matías Arezo volverá a la titularidad en Peñarol.

Matías Arezo volverá a la titularidad en Peñarol.
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Por Redacción Caras y Caretas

Con la soga al cuello en cuanto a la necesidad de sumar de a tres y la urgencia de recuperar la identidad futbolística que extravió en el tramo final del año, Peñarol encaró este miércoles una nueva jornada matutina de entrenamientos. El horizonte inmediato marca un duelo de máxima tensión: este próximo domingo, desde las 20:00 horas, los carboneros visitarán el estadio Luis Franzini para medirse ante Defensor Sporting por la fecha 14 del Torneo Clausura. A falta de dos etapas para el cierre del certamen, el mirasol está obligado a ganar si pretende no depender de otros resultados y, al mismo tiempo, defender con uñas y dientes el liderazgo en la Tabla Anual.

Cinco días de introspección y laboratorio en Solanas

Para intentar apagar los alarmantes destellos futbolísticos de los últimos compromisos —donde el rendimiento colectivo dejó más dudas que certezas—, el cuerpo técnico encabezado por Diego Aguirre ideó un cambio rotundo de aire. El plantel aurinegro permaneció durante cinco días concentrado en Solanas en una suerte de retiro e introspección. Más allá de la búsqueda anímica de cohesión grupal, el parate sirvió como un laboratorio táctico donde el estratega probó variantes de nombres y esquemas con el fin de corregir los profundos baches mostrados en cancha.

Tres ausencias de peso

Las buenas intenciones del cuerpo técnico chocan de inmediato con una realidad compleja: Peñarol sufrirá tres bajas de suma importancia para afrontar el choque ante los violetas. En primer lugar, no podrá estar bajo los tres palos el arquero titular Washington Aguerre, ni tampoco el mediocampista central Eric Remedi, ambos marginados de este trascendental compromiso por haber acumulado su quinta tarjeta amarilla. A ellos se le suma la sensible ausencia del colombiano Luis Angulo, quien vio la tarjeta roja de manera agónica tras convertir el agónico tanto del empate 1-1 frente a Wanderers en la pasada jornada disputada en el Parque Saroldi.

Apuesta fuerte: vuelve el doble '9'

Heredero de las pruebas realizadas bajo el reparo de Solanas, Diego Aguirre parece dispuesto a romper con los esquemas conservadores y apostar por una fórmula que en el pasado no siempre le otorgó dividendos plenos: el doble centrodelantero. Todo indica que Matías Arezo y Abel Hernández compartirán el ataque desde el vamos, conformando una dupla ofensiva de jerarquía internacional pero que exigirá un gran despliegue de abastecimiento.

En la zona de volantes, las necesidades obligan a reinventar el motor del equipo. El "Indio" Nicolás Fernández y Eduardo Darias se perfilan con fuerza para conformar el doble cinco titular frente a la escuadra violeta, buscando equilibrio, dinámica y recuperación en una zona neurálgica de la cancha.

La defensa y el probable once inicial

Las variantes no se detienen en la zona de volantes y delanteros, sino que también alcanzan la última línea. En los ensayos tácticos de este miércoles, y en relación al equipo que saltó a la cancha frente a Wanderers, Diego Aguirre ensayó en la zaga con el retorno de Lucas Ferreira desde el arranque, y la duda que mantiene el entrenador es si juega el argentino Germán Pezzella o Nahuel Herrera.

Lo que si es prácticamente un hecho, es que volverá a la línea de cuatro defensores. De esta manera, y a reserva de los últimos retoques en las prácticas previas al fin de semana, el equipo titular que se perfila para visitar a Defensor Sporting se integraría con Sebastián Britos en el arco; una línea de cuatro defensiva compuesta por Ignacio Alegre, Germán Pezzella o Nahuel Herrera, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera; en la zona de volantes jugarían Javier Cabrera, Nicolás Fernández, Eduardo Darias y Leonel Jaime; mientras que el peso del ataque recaerá sobre la dupla de Abel Hernández y Matías Arezo. El margen de error es nulo para un Peñarol que se juega gran parte de sus aspiraciones de campeonato en los noventa minutos del Franzini.

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