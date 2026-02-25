El Indio Fernández asume el desafío de la número 8 y se pone a disposición para el clásico

El Club Atlético Peñarol presentó oficialmente este martes a Nicolás "Indio" Fernández como su nueva incorporación para el mediocampo. El futbolista de 27 años llega al conjunto carbonero procedente de Godoy Cruz con un excelente ritmo de competencia, tras haber disputado ochenta minutos oficiales en el fútbol argentino a mediados de febrero.
Durante la conferencia de prensa, el jugador manifestó su profundo deseo de estar en la institución y aseguró encontrarse en óptimas condiciones físicas luego de completar una pretemporada exitosa, quedando a la total orden del cuerpo técnico liderado por Diego Aguirre para el trascendental encuentro ante Nacional de este domingo en el Gran Parque Central.
La llegada de Fernández supone un salto de calidad técnica y estratégica para el plantel, reforzado por el esperado reencuentro futbolístico con Leo Fernández. Ambos jugadores compartieron una etapa destacada en Fénix entre 2015 y 2019, consolidando una sociedad en el campo que ahora buscarán replicar en filas aurinegras. El "Indio" destacó el placer que significa volver a jugar con un futbolista de la talla de Leo y reconoció que el diálogo entre ambos fue constante para concretar este regreso, a pesar de los factores externos que demoraron la transferencia.
La del Tony y la de Leo 2024
Además del aspecto deportivo, la presentación tuvo una fuerte carga simbólica al confirmarse que el flamante refuerzo portará la histórica camiseta número 8. El mediocampista reconoció la enorme responsabilidad que conlleva este dorsal en la historia de Peñarol, asumiendo el reto con el compromiso de representar fielmente la identidad del club. Con el apoyo de su familia y un entorno identificado con los colores del Manya, Fernández se prepara para integrarse rápidamente al grupo, con la ilusión latente de debutar en la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 y sumar su capacidad al sistema táctico del equipo desde el primer minuto.