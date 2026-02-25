El Indio Fernández asume el desafío de la número 8 y se pone a disposición para el clásico

La del Tony y la de Leo 2024

Además del aspecto deportivo, la presentación tuvo una fuerte carga simbólica al confirmarse que el flamante refuerzo portará la histórica camiseta número 8. El mediocampista reconoció la enorme responsabilidad que conlleva este dorsal en la historia de Peñarol, asumiendo el reto con el compromiso de representar fielmente la identidad del club. Con el apoyo de su familia y un entorno identificado con los colores del Manya, Fernández se prepara para integrarse rápidamente al grupo, con la ilusión latente de debutar en la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 y sumar su capacidad al sistema táctico del equipo desde el primer minuto.