Nacional: el "Diente" López, Maxi Silvera y Carneiro en carrera para el clásico

En casa mando yo

Más allá del once que ponga Viera en el clásico, Nacional sabe que como local tiene que ganar. Y los números lo avalan. Los encuentros ante Peñarol en el Gran Parque Central marcan una supremacía del tricolor y esto pesa mucho tanto de un bando como en el otro.

Desde que empezó el fútbol profesional en nuestro país, son muy pocos los clásicos que se jugaron en el Gran Parque Central pese a que se han jenfrentado en 572 oportunidades.

En el "Parque" se han disputado 18 clásicos con una tendencia favorable al local. hacia el local. De esos 18 clásicos, Nacional ganó 11, 5 fueron empate y Peñarol suma solo dos victorias.

En la página Atilio, donde recabamos los. Datos, cuentan los clásicos desde 1914. El primer encuentro entre las dos instituciones se diputó el 24 de mayo de ese año y el resultado fue empate 1 a 1.

En la cancha de Nacional se jugaron clásicos hasta 1929. El último que se jugó en el escenario albo terminó con victoria de Nacional 1 a 0 con gol del "Manco" Castro.

Luego pasaron 92 años para que Nacional jugara de local un clásico. Esa vuelta fue en el 2021, más precisamente en julio de ese año, cuando por el torneo Apertur, Nacional venció 2 a 0 a Peñarol con goles de Brian Ocampo y Camilo Cándido. Ese fue un clásico diferente, ya que estábamos saliendo de la pandemia y no había público presente. La última victoria de Peñarol de visitante fue por Copa Sudamericana 2 a 1.

Cada clásico es diferente, cada uno de ellos tiene su historia y el de este domingo todavía está por escribirse.