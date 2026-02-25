Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Nacional | Peñarol | Gran Parque Central

Nombres de peso

Nacional: el "Diente" López, Maxi Silvera y Carneiro en carrera para el clásico

Camilo Cándido sería titular el domingo ante Peñarol. El argentino Mauricio Vera podría ingresar en la mitad del terreno.

El Diente López con chance de ser titular el domingo en Nacional.

 Foto: Dante Fernández / FocoUy
Por Gastón García

A pocos días del partido clásico, Nacional define por estas horas el mejor once para enfrentar el domingo a Peñarol en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

El entrenador Jadson Viera tiene alguna duda para el partido del fin de semana. Primero, Luis Mejía será el arquero y hay tres jugadores confirmados en defensa: Juan de Dios Pintado, Sebastián Coates y Julián Millán. La primer dura aparece en el lateral izquierdo. Si está bien Camilo Cándido será titular. De lo contrario Federico Bais o el Ojito Nicolás Rodríguez pelean por un lugar.

En el medio, Lucas Rodríguez y Luciano Boggio serán titulares. El tema pasa por color como titular a la última incorporación, Mauricio Vera, o busca otra alternativa. Tomas Verón Lupi se ganó un lugar y Maximiliano Gómez estará ante el mirasol. El entrenador deberá definir el último lugar, entre Maxi Silvera, el Diente López o Gonzalo Carneiro.

En casa mando yo

Más allá del once que ponga Viera en el clásico, Nacional sabe que como local tiene que ganar. Y los números lo avalan. Los encuentros ante Peñarol en el Gran Parque Central marcan una supremacía del tricolor y esto pesa mucho tanto de un bando como en el otro.

Desde que empezó el fútbol profesional en nuestro país, son muy pocos los clásicos que se jugaron en el Gran Parque Central pese a que se han jenfrentado en 572 oportunidades.

En el "Parque" se han disputado 18 clásicos con una tendencia favorable al local. hacia el local. De esos 18 clásicos, Nacional ganó 11, 5 fueron empate y Peñarol suma solo dos victorias.

En la página Atilio, donde recabamos los. Datos, cuentan los clásicos desde 1914. El primer encuentro entre las dos instituciones se diputó el 24 de mayo de ese año y el resultado fue empate 1 a 1.

En la cancha de Nacional se jugaron clásicos hasta 1929. El último que se jugó en el escenario albo terminó con victoria de Nacional 1 a 0 con gol del "Manco" Castro.

Luego pasaron 92 años para que Nacional jugara de local un clásico. Esa vuelta fue en el 2021, más precisamente en julio de ese año, cuando por el torneo Apertur, Nacional venció 2 a 0 a Peñarol con goles de Brian Ocampo y Camilo Cándido. Ese fue un clásico diferente, ya que estábamos saliendo de la pandemia y no había público presente. La última victoria de Peñarol de visitante fue por Copa Sudamericana 2 a 1.

Cada clásico es diferente, cada uno de ellos tiene su historia y el de este domingo todavía está por escribirse.

Temas

