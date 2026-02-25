Hacete socio para acceder a este contenido

Política Super Tucano | características | misión

Misión estratégica

¿Para qué servirán los Super Tucano y cuáles son sus principales características?

Uruguay incorpora seis aeronaves A-29 Super Tucano para blindar su soberanía aérea y renovar su flota de combate con tecnología de punta.

Super Tucano

Super Tucano
En un acto encabezado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, y la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) presentó oficialmente las nuevas aeronaves A-29 Super Tucano. Esta adquisición, que supera los 100 millones de dólares, marca un hito en la política de Estado para el fortalecimiento de la soberanía y la protección del territorio nacional.

Misión estratégica: vigilancia y control total

La llegada de estas unidades, que tendrán su base en el Escuadrón Aéreo N° 2 "Caza" en Durazno, responde a una misión crítica definida por la Ley: el control y la defensa del espacio aéreo nacional. Los Super Tucano operarán como el brazo ejecutor de un sistema integrado que incluye:

  • Intercepción de vuelos irregulares: Optimización de las capacidades para identificar y neutralizar aeronaves vinculadas al crimen organizado y actividades ilícitas.

  • Protección fronteriza: Vigilancia constante de los límites territoriales en coordinación con los sistemas de radares de la Fuerza.

  • Referente regional de entrenamiento: Gracias a la adquisición de un simulador de última generación, Uruguay se posicionará como un centro de capacitación e intercambio para otros países de la región que utilizan este mismo modelo.

Características del A-29: Tecnología "Cero Horas"

La ministra Lazo destacó que estas aeronaves representan un "salto tecnológico de décadas" frente a los actuales A-37 Dragonfly. Al ser aviones nuevos de fábrica, ofrecen una eficiencia operativa superior con costos de mantenimiento significativamente bajos.

Atributos técnicos destacados:

  • Versatilidad Operativa: Capacidad para operar en pistas no preparadas o sin pavimentar, permitiendo despliegues en entornos austeros y sin infraestructura compleja.

  • Performance de Vuelo: Alcanzan velocidades de casi 450 nudos, con una autonomía que garantiza patrullajes prolongados y efectivos.

  • Interfaz Avanzada: Equipados con tecnología de última generación y sistemas de aviónica (HMI) que facilitan la identificación precisa de objetivos.

  • Multimisión: Aptos para escolta aérea, combate a drones, patrullaje de fronteras y entrenamiento avanzado de pilotos.

Un Sistema Integrado de Defensa

El Comandante en Jefe de la FAU, Gral. del Aire Fernando Colina, subrayó que el avión es "ideal para las actuales amenazas" debido a su capacidad de interactuar con los sensores y radares que la Fuerza está actualizando. Actualmente, un grupo de pilotos y técnicos ya se encuentra en fase de instrucción práctica con personal de la empresa Embraer, previendo que en seis meses el personal uruguayo esté plenamente calificado para operar el sistema.

