¿Para qué servirán los Super Tucano y cuáles son sus principales características?

En un acto encabezado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, y la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) presentó oficialmente las nuevas aeronaves A-29 Super Tucano. Esta adquisición, que supera los 100 millones de dólares, marca un hito en la política de Estado para el fortalecimiento de la soberanía y la protección del territorio nacional.