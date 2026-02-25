Doce cajas con actas secretas de la dictadura podrían abrir nuevas investigaciones.

La vicepresidenta sostuvo que el descubrimiento constituye “un aporte importante a la transparencia y a la profundización de la democracia” y lo enmarcó en el proceso de memoria y justicia que atraviesa el país. “Este es un primer hecho, creemos que es un aporte en el camino hacia la verdad, hacia la verdad y la justicia”, expresó.

Sobre el contenido de las actas secretas

A su turno, el presidente de la Cámara explicó que fueron ubicadas doce cajas —“como la que tenemos aquí en el frente”—que contienen actas de sesiones secretas del Consejo de Estado, órgano que funcionó entre diciembre de 1973 y 1984, en sustitución del Poder Legislativo disuelto por el régimen. El hallazgo se produjo en el marco de una línea de trabajo iniciada el año pasado para digitalizar las carpetas de comisiones investigadoras que funcionaron en el Parlamento tras la recuperación democrática.

Según relató, durante esa tarea se seleccionaron inicialmente cuatro comisiones, entre ellas las que investigaron la situación de los detenidos desaparecidos y los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Fue en esa búsqueda que aparecieron primero diecinueve cajas, de las cuales doce corresponden finalmente a actas del Consejo de Estado entre 1973 y 1984.

Valdomir indicó que la primera medida adoptada fue realizar un inventario detallado de las carpetas contenidas en cada bibliorato y luego avanzar en su digitalización, dado el estado de conservación del material. Se trata, explicó, de “papeles viejos, papeles que están en un estado de conservación entre bien y frágil”, por lo que resulta imprescindible preservar su integridad antes de ponerlos a disposición de organizaciones de derechos humanos, la Secretaría de Derechos Humanos, la Institución Nacional de Derechos Humanos e investigadores especializados.

En cuanto al contenido, el legislador señaló que las cajas contienen actas de sesiones secretas, distintas de las públicas que ya están disponibles en la web del Parlamento. “Esta información que vemos hoy está contenida en sobres lacrados”, precisó, y añadió que, en una primera revisión, pudo constatarse que incluyen destituciones de funcionarios públicos por razones políticas o ideológicas, designaciones de civiles en cargos del Poder Judicial y del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como venias para ascensos militares remitidas por el Poder Ejecutivo de facto.

También se identificaron referencias a discusiones políticas mantenidas en carácter reservado. “No sabemos qué es lo que contienen estos sobres lacrados”, advirtió, y subrayó que el verdadero alcance del material solo podrá determinarse una vez completado el inventario y la digitalización. “No sabemos si lo que puede haber ahí puede ser una cosa impactante. No lo sabemos, pero tampoco queríamos, de alguna manera, hacer de cuenta como que esto no había aparecido”, afirmó.

El legislador recordó que el Consejo de Estado fue un órgano “ilegítimo, inconstitucional”, que funcionó como “un remedo, como un sucedáneo de poder legislativo” durante “un período negro de nuestra historia”, en el que las libertades estaban suprimidas y las autoridades no habían sido electas por la ciudadanía.

Ambas autoridades coincidieron en que el hallazgo debe ser informado públicamente y preservado con todas las garantías. Valdomir aseguró que se cumplirá con “toda la cadena de custodia y los recaudos necesarios” para que la documentación sea preservada, digitalizada y puesta al servicio de las investigaciones en curso en materia de verdad, memoria y justicia.

Tanto Cosse como Valdomir hicieron hincapié en que el anuncio se produce en un año cargado de simbolismo, al cumplirse cinco décadas de los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw Blanco.