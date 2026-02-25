Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad siniestro | trabajador |

Se encuentra internado

Siniestro laboral en obra de saneamiento: un trabajador rescatado tras desmoronamiento en Casabó

Trabajador de 42 años fue rescatado por bomberos tras quedar sepultado en una zanja de saneamiento en Casabó.

Durante la mañana de este miércoles, se registró un grave siniestro laboral en la intersección de las calles Pilar Bastida y Pasaje La Vía, en la zona de Casabó. Un obrero de 42 años, perteneciente a una cuadrilla de la empresa Stiler que realiza tareas de saneamiento para la Intendencia de Montevideo, quedó atrapado bajo tierra tras el colapso de una zanja mientras desempeñaba sus funciones.

Detalles del rescate y operativo de emergencia

El incidente ocurrió cuando el trabajador se encontraba a una profundidad de entre dos y tres metros colocando caños de saneamiento. En ese momento, parte de la estructura y la vereda colapsaron, dejando al operario sepultado. Tras un llamado al sistema de emergencias 911, efectivos del PADO y una dotación de Bomberos acudieron al lugar para realizar las maniobras de rescate. A pesar de los esfuerzos iniciales de sus compañeros por remover la tierra manualmente, fue necesaria la intervención profesional para extraer al trabajador, quien fue retirado en estado de inconsciencia.

Estado de salud y traslado sanitario

El operario fue trasladado de urgencia por una unidad de emergencia médica al Hospital del Banco de Seguros del Estado (BSE). Si bien las primeras informaciones indicaban un estado de gravedad, evaluaciones médicas posteriores sugieren que el paciente se encuentra fuera de peligro. Actualmente permanece internado bajo observación para determinar el alcance de las lesiones sufridas durante el aplastamiento y el tiempo que permaneció atrapado.

Misión de seguridad y versiones encontradas

El siniestro ha generado declaraciones contrapuestas sobre las medidas de prevención aplicadas en la obra. Por un lado, delegados de la obra señalaron a medios de prensa deficiencias en la seguridad, mencionando la falta de moldes de contención necesarios para prevenir derrumbes y la ausencia de un guía de apoyo. En contraste, otros operarios explicaron que las condiciones del terreno en calles angostas aumentan el riesgo de colapso debido a la estrechez de las vías frente a la profundidad de las excavaciones requeridas, asegurando que se cumplieron los protocolos previstos para estas tareas de alta complejidad.

