Siniestro laboral en obra de saneamiento: un trabajador rescatado tras desmoronamiento en Casabó

Detalles del rescate y operativo de emergencia

El incidente ocurrió cuando el trabajador se encontraba a una profundidad de entre dos y tres metros colocando caños de saneamiento. En ese momento, parte de la estructura y la vereda colapsaron, dejando al operario sepultado. Tras un llamado al sistema de emergencias 911, efectivos del PADO y una dotación de Bomberos acudieron al lugar para realizar las maniobras de rescate. A pesar de los esfuerzos iniciales de sus compañeros por remover la tierra manualmente, fue necesaria la intervención profesional para extraer al trabajador, quien fue retirado en estado de inconsciencia.