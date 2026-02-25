Durante la mañana de este miércoles, se registró un grave siniestro laboral en la intersección de las calles Pilar Bastida y Pasaje La Vía, en la zona de Casabó. Un obrero de 42 años, perteneciente a una cuadrilla de la empresa Stiler que realiza tareas de saneamiento para la Intendencia de Montevideo, quedó atrapado bajo tierra tras el colapso de una zanja mientras desempeñaba sus funciones.
Se encuentra internado
Siniestro laboral en obra de saneamiento: un trabajador rescatado tras desmoronamiento en Casabó
Trabajador de 42 años fue rescatado por bomberos tras quedar sepultado en una zanja de saneamiento en Casabó.