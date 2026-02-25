Hacete socio para acceder a este contenido

Peñarol: Olivera y Escobar a la orden y Darias en duda para el clásico

Diego Aguirre define el once de Peñarol para el clásico con algunos jugadores recuperados y otros que seguirán al margen.

Si está bien, Maxi Olivera será titular el domingo en Peñarol.

 Foto: Dante Fernández - FocoUy
Peñarol continúa con su preparación para el partido clásico del próximo domingo a la hora 19:30 en el Gran Parque Central. Luego de la victoria ante Deportivo Maldonado del pasado fin de semana, el entrenador va delineando el once para enfrentar a Nacional.

A partir de este miércoles Diego Aguirre tendrá a Maximiliano Olivera y el argentino Franco Escobar trabajando con normalidad con el plantel principal. El que está en duda para el domingo es Eduardo Darias, que se viene recuperando de algunas molestias y no llegaría en las mejores condiciones.

Si el entrenador ve bien al capitán Olivera, seguramente lo mande de titular en el lateral izquierdo. Olivera le da experiencia, proyección y también sorpresa al conjunto mirasol.

El equipo

Si bien todavía quedan varios días para el partido clásico, Diego Aguirre comienza a definir algunas temas de cara al choque ante Nacional. Washington Aguerre estará en el arco, en la línea defensiva jugarían Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera. En el medio, habrá que esperar la evolución de Jesús Trindade. Si está bien en número puesto junto al argentino Eric Remedi. Roberto Fernández que llegó bien podría meterse en el once inicial. De lo contrario, Leandro Umpiérrez tendría su posibilidad. Arriba, Leonardo Fernández, Gastón Togni y Matías Arezo estarán seguro.

Busca un extremo

La urgencia de Peñarol es concretar la llegada de un extremo y hasta este miércoles 25 de febrero tendrá la posibilidad de cerrar el arribo de un futbolista desde otro club ya que cumplido el plazo establecido, solo se podrán incorporar jugadores que estén en condición de libre.

Las negociaciones con Racing de Sayago por Esteban da Silva están trancadas y se enfriaron. Algunos todavía no quieren cerrarle la puerta a Nicolás Vallejo, jugador de León de México, pero esta posibilidad parece bastante complicada.

