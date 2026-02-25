Peñarol: Olivera y Escobar a la orden y Darias en duda para el clásico

El equipo

Si bien todavía quedan varios días para el partido clásico, Diego Aguirre comienza a definir algunas temas de cara al choque ante Nacional. Washington Aguerre estará en el arco, en la línea defensiva jugarían Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera. En el medio, habrá que esperar la evolución de Jesús Trindade. Si está bien en número puesto junto al argentino Eric Remedi. Roberto Fernández que llegó bien podría meterse en el once inicial. De lo contrario, Leandro Umpiérrez tendría su posibilidad. Arriba, Leonardo Fernández, Gastón Togni y Matías Arezo estarán seguro.

Busca un extremo

La urgencia de Peñarol es concretar la llegada de un extremo y hasta este miércoles 25 de febrero tendrá la posibilidad de cerrar el arribo de un futbolista desde otro club ya que cumplido el plazo establecido, solo se podrán incorporar jugadores que estén en condición de libre.

Las negociaciones con Racing de Sayago por Esteban da Silva están trancadas y se enfriaron. Algunos todavía no quieren cerrarle la puerta a Nicolás Vallejo, jugador de León de México, pero esta posibilidad parece bastante complicada.