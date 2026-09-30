Nacional: Coates y Gómez serían titulares y se perfila Santiago Silva

El otro cambio que podría realizar el entrenador es el ingreso de Santiago Silva por el argentino Alejandro Martínez.

Así las cosas, el tricolor jugaría con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomas Viera y Nicolás Rodríguez; Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Santiago Silva, Maxi Silvera y Tiziano Correa.

Master Plan divide las aguas

El próximo 24 de octubre a las 10 de la mañana se estara haciendo en el polideportivo de Nacional una asamblea de socios por el Master Plan del Gran Parque Central.

¿Qué es el Master Plan del Gran Parque Central? Es un proyecto muy ambicioso donde no solo se vincula al estadio tricolor, sino también sus alrededores, nuevo estadio para Basquetbol, plaza de hinchas, parking y muchas cosas más.

Desde que se presentó el nuevo plan, han habido varias repercusiones en la interna. Hay directivos que piensan que es inviable, que es un riesgo económico para el club. La oposición encabezada por Decurnex, es quien ha dicho que es inviable, que es correr muchos riesgos de parte de Nacional. Que no es un negocio rentable para el club. Decurnex declaró que su estimación de costos sería de unos 150 millones de dólares para Nacional y que a eso le falta sumar equipamiento y otros trabajos.

Los números de las obras del Club Social, donde en su momento la asamblea había aprobado un fideicomiso por 4.4 millones de dólares y la obra terminó costando 6.8 millones, es decir, con un sobrecosto de 2.8 millones. Esto no le permite a Nacional estar ya haciendo uso de los ingresos que generan los 4000 socios del Club Social como estaba previsto, porque todavía tiene que estar usando ese dinero para pagar el fideicomiso.

Por su parte, esta directiva encabezada por Ricardo Vairo tiene otro plan en mente. En un documento al que pudimos acceder dice que "El club no asumirá deuda corporativa derivada del proyecto ni actuará como deudor solidario, codeudor, fiador o garante de las obligaciones del fideicomiso, del inversor, del financiador, del constructor, del operador o de terceros;

No se constituirán hipotecas, prendas ni otras garantías reales sobre el Gran Parque Central o sobre otros bienes del Club, ni se transferirá la titularidad dominial de dichos bienes".

Ayer en directiva se aprobó por mayoría la moción que será votada el próximo 24 de octubre. La Asamblea no será llamada a autorizar directamente el comienzo de las obras ni a otorgar una autorización financiera abierta, sino a aprobar el Máster Plan como marco arquitectónico, estratégico, funcional y habilitar la continuidad de su estructuración.

La moción establece que la Comisión Directiva podrá continuar con los estudios, proyectos ejecutivos, permisos, procesos competitivos y negociaciones con potenciales inversores o financiadores. Además, con esta votación de ser aceptada no significa que ya se empiecen hacer trabajos ni contrataciones de ningún tipo.

El Master Plan, en estos momentos se politizó mucho, pero la palabra la tendrá el socio el próximo 24. Ahí dará su voto o no al sueño tricolor.