Decisivo: Herrera titular en Peñarol y City Torque con bajas

Herrera se mete en el once mirasol

Para este encuentro, Peñarol no contará con el argentino Germán Pezzella por temas reglamentarios, por lo que su lugar en la zaga será ocupado por Nahuel Herrera. El resto del equipo será el mismo que viene de ganarle a Boston River.

En ese sentido, el once para hoy será con Washington Aguerre; Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Thiago Espinosa; Leandro Umpiérrez, Leonel Jaime; y Matías Arezo.

El ciudadano con bajas

Montevideo City Torque incrustado en las semifinales de la Copa Sudamericana donde enfrentará a Atlético Mineiro, viene de perder su primer partido en el Toreno Clausura. El citadino cayó 2 a 0 ante Deportivo Maldonado pero continúa liderando el Clausura. El conjunto que dirige Marcelo Méndez tiene dudas para enfrentar a Peñarol, ya que tiene complicado a su capitán, Gary Kagelmacher, por una molestia física. El defensa central no jugaría hoy para cuidarlo para el duelo con Nacional y la semifinal de la Copa Sudamericana. También es baja Pablo Siles por suspensión.

El probable once sería con Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Nicolás Pérez, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Gonzalo Montes, Diogo Guzmán; Esteban Obregon, Salomón Rodríguez y Luka Andrada.