Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Club Atlético Peñarol | mirasol |

Final anticipada

Decisivo: Herrera titular en Peñarol y City Torque con bajas

Peñarol visita a Montevideo City Torque en el Centenario con la cima del Clausura y la Anual en juego.

Nahuel Herrera volverá a ser titular en Peñarol.

Nahuel Herrera volverá a ser titular en Peñarol.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Hoy, desde las 20:00 horas, Peñarol visitará a Montevideo City Torque y Peñarol en el Estadio Centenario por el partido pendiente de la primera fecha del Clausura, que fue suspendido y postergado por un apagón en el Charrúa.

Este duelo cobró importancia con el transcurso del torneo por el presente de ambos equipos, ya que el ciudadano es el único líder con 18 puntos, dos más que el carbonero, que ocupa la tercera ubicación.

Además, podría marcar el futuro de ambos en la Tabla Anual, la cual comanda el aurinegro con 58 unidades, tres más que su más cercano perseguidor y con cinco de ventaja sobre su rival de turno, que es tercero.

Herrera se mete en el once mirasol

Para este encuentro, Peñarol no contará con el argentino Germán Pezzella por temas reglamentarios, por lo que su lugar en la zaga será ocupado por Nahuel Herrera. El resto del equipo será el mismo que viene de ganarle a Boston River.

En ese sentido, el once para hoy será con Washington Aguerre; Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Thiago Espinosa; Leandro Umpiérrez, Leonel Jaime; y Matías Arezo.

El ciudadano con bajas

Montevideo City Torque incrustado en las semifinales de la Copa Sudamericana donde enfrentará a Atlético Mineiro, viene de perder su primer partido en el Toreno Clausura. El citadino cayó 2 a 0 ante Deportivo Maldonado pero continúa liderando el Clausura. El conjunto que dirige Marcelo Méndez tiene dudas para enfrentar a Peñarol, ya que tiene complicado a su capitán, Gary Kagelmacher, por una molestia física. El defensa central no jugaría hoy para cuidarlo para el duelo con Nacional y la semifinal de la Copa Sudamericana. También es baja Pablo Siles por suspensión.

El probable once sería con Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Nicolás Pérez, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Gonzalo Montes, Diogo Guzmán; Esteban Obregon, Salomón Rodríguez y Luka Andrada.

Temas

Te puede interesar