Federico Nieves no continúa en Albion tras su octava derrota consecutiva

El momento que atraviesa Albion es realmente complicado y en las últimas horas se oficializó la salida de Federico Nieves como entrenador. Tras la derrota ante Wanderers, el pionero cayó por primera vez en el campeonato en la zona del descenso. Pese al muy buen Apertura (dónde quedó tercero), su rendimiento cayó en picada.
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"Federico Nieves y su cuerpo técnico no continuarán al frente del primer equipo. Agradecemos el compromiso y el trabajo realizado durante su paso por el club. Les deseamos muchos éxitos en lo que viene", escribió el club en sus redes sociales.
El entrenador había asumido su cargo a comienzos de año, logrando un torneo Apertura impensado en dónde se ubicó tercero a apenas tres unidades del campeón. Sin embargo, para este Clausura la realidad es completamente diferente, lleva ocho derrotas al hilo, está último e ingresó en zona de descenso por primera vez en el año.