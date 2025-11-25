El mensaje de Clara Bulacio tras la condena a Diego García: "Un violador menos en la calle"

Repercusiones contractuales y contexto

Tras la condena, se espera la rescisión del contrato de García con Peñarol, tal como se había acordado previamente en el documento.

La causa se originó en febrero de 2021, cuando García defendía la camiseta de Estudiantes de La Plata. La denuncia fue interpuesta por Clara Bulacio, jugadora de hockey del club, quien relató que el abuso ocurrió durante una fiesta.

Luego de la formalización de la investigación, Estudiantes de La Plata separó al futbolista del plantel profesional.

Un día antes de la condena, el director técnico de Peñarol, Diego Aguirre, se había referido a la situación del jugador en una conferencia de prensa tras el clásico: “Tenerlo, estamos esperando, ojalá que pueda estar, hizo un buen partido, ha sido un jugador importante durante todo el año, así que ojalá que pueda estar para el domingo porque necesitamos de todos.”

La declaración de Clara Bulacio

Tras conocerse la sentencia, Clara Bulacio compartió un mensaje en redes sociales, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer:

“Hoy 25 de Noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hoy tuve justicia. Estoy cansada y todavía no caigo en la importancia de todo esto, porque dentro mío sigo trabajando para poder salir adelante... Sufrí mucho, como también luché. Hoy mi historia de terror, se vuelve un mensaje. Quien hace el mal, tarde o temprano siempre paga. No más impunidad. Basta de abusos, basta de violencia. Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha... Hoy puedo decir, que una parte de todo esto, ya terminó. Y que mi verdad nunca perdió poder.”