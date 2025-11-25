Diego García fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión

El futbolista de Peñarol Diego García fue condenado a este martes a seis años y ocho meses de prisión con detención inmediata. El deportista estará en régimen de arresto domiciliario hasta que la sentencia quede firme, según informó el periodista argentino Sergio Ravenna.
La fiscalía que lleva adelante la investigación había pedido ocho años de prisión efectiva para el futbolista, mientras que la querella solicitó diez años de prisión efectiva, habían solicitado además de que en caso de que se encuentre a García culpable, se lo detenga de forma inmediata.
Ahora que el futbolista fue condenado, su contrato con la institución aurinegra debe ser rescindido, tal como estaba acordado en dicho documento.
Tras el clásico, Diego Aguirre en conferencia de prensa se refirió a este tema y sostuvo que espera "tenerlo, estamos esperando, ojalá que pueda estar, hizo un buen partido, ha sido un jugador importante durante todo el año, así que ojalá que pueda estar para el domingo porque necesitamos de todos".
El caso contra Diego García
La causa contra el actual futbolista de Peñarol se remonta a febrero de 2021, cuando defendía la camiseta de Estudiantes de La Plata.
En una fiesta en la que participaron algunos jugadores del club, una joven que jugaba al hockey en el club, denunció que mientras esperaba para entrar al baño, García apareció, la tomó por la fuerza, ingresó con ella al baño y ahí perpetuó el supuesto abuso.
Ante la formalización de la investigación, Estudiantes de La Plata lo separó del plantel principal y no volvió a jugar con el equipo pincha.