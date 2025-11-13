Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Asia | Mundial |

en tablas

Eliminatorias Asia: EAU e Irak igualaron y todo se define en la revancha

El ganador de este encuentro clasificará al repechaje para soñar con tener una instancia más para lograr ser parte del Mundial 2026.

Emiratos Árabes Unidos e Irak igualaron por las Eliminatorias de Asia.

Emiratos Árabes Unidos e Irak igualaron por las Eliminatorias de Asia.
Las Eliminatorias de Asia rumbo al Mundial 2026 tuvieron un nuevo capítulo, cuando este jueves Emiratos Árabes Unidos e Irak igualaron 1 a 1 en el partido de ida, que determinará qué selección disputará el repechaje para ser parte de la cita mundialista.

El encuentro que se disputó en el Estadio Mohamed bin Zayed Stadium, ubicado de Abu Dabi (capital de EAU) comenzó favorable para la visita, ya que a los 10 minutos Ali Al-Hamadi encontró la pelota en la puerta del área chica, y con un derechazo mandó la pelota al fondo de la red.

Pero la ventaja duró poco debido a que a los 18 minutos, Luanzinho culminó con un gran cabezazo una buena jugada colectiva, marcando la igualdad del encuentro.

La revancha se jugará el próximo martes 18 de noviembre en el Estadio Internacional de Basora.

