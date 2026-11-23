El impulso para comenzar surgió, en buena medida, de las historias que repetía en el ámbito familiar. Según relató, empezó a advertir que sus relatos ya eran conocidos por sus hijos y que sus nietos, a medida que los escuchaban, comenzaban a pedirles aclaraciones a sus padres sobre los episodios y las personas que aparecían en ellos.

A esa experiencia se sumaron los encuentros con familiares de compañeros fallecidos que se acercaban a conversar con él para conocer aspectos de sus propias historias familiares. Grille mencionó, entre otros casos, la presencia en la presentación del libro de Agustina Santana, hija de Ofelia Fernández, y de Rafael Díaz, hijo del conocido como Chino Díaz, quien fue secretario de la Federación de Estudiantes Universitarios o presidente del Sindicato Médico.

Esos intercambios también contribuyeron a que entendiera la importancia de dejar las historias plasmadas en papel, ya que, en sus palabras,"la oralidad, de hacer el cuento a los nietos, a los hijos, tenía un límite", señaló.

En ese proceso, Grille también encontró referencias en otros escritores que habían convertido experiencias personales y recuerdos de vida en materia literaria. Entre ellos mencionó a Mauricio Rosencof, presente en la presentación de La mala muerte, y a Mario Delgado Aparaín, quien, según recordó, escribió sobre sus vivencias en Florida, Minas y otros lugares del interior, además de construir pueblos imaginarios. "Entonces me pareció que estaba bueno escribir sobre estas cosas", sostuvo. Y añadió: "son experiencias o situaciones personales que uno vivió, que me sorprendieron, que tuvieron alguna gracia para mí".

En la siguiente entrevista, Grille adelantó algunas de las historias que se pueden leer en La mala muerte, como el secuestro de Elena Quinteros.