La Farola hizo historia al convertirse en la primera murga del departamento de Treinta y Tres que participará del Concurso Oficial del Carnaval. Los provenientes de la zona del Olimar, lograron un muy buen resultado en la prueba de admisión que los deposita en la máxima fiesta.
con la expectativa a flor de piel
La histórica clasificación de La Farola al Carnaval, motivado por un problema de salud
"No sé cuanto tiempo me queda. La barra lo entendió y dio para adelante para tratar de cumplir el sueño", contó Luis Aragonés, director responsable de La Farola