Luis Aragonés, director responsable de La Farola, contó a Caras y Caretas que dar el paso al Concurso Oficial fue responsabilidad de él y que pese a que algunos le planteaban que a la murga le “faltaba”, él atraviesa un problema de salud “y no se si me queda tanto tiempo”. Ante esto, “la barra lo entendió, me acompañaron y dieron para adelante tratando de cumplir este sueño”.