Facundo Silvera: el momento de Torque, las "finales" que se vienen y la relación con Marcelo Méndez

Facundo Silvera contó que el plantel está alrededor de 5 horas dentro del Complejo Deportivo, en dónde desayunan, entrenan alrededor de dos horas y luego van al gimnasio. “Nos dan el almuerzo que está buenísimo, y además podemos descansar en casa”, agregó.

“Hace dos meses que venimos con seguidillas de partidos, los partidos que se vienen pueden llegar a definir la recta final del año en el Campeonato Uruguayo”, dijo respecto a los partidos ante Deportivo Maldonado, Peñarol y Nacional.

El desafío de la Sudamericana

MC Torque está en las semifinales de la Copa Sudamericana, y durante la entrevista con Tarde de Fútbol, Facundo Silvera contó una infidencia del vestuario. “La charla post partido luego de la victoria ante Cienciano fue pidiendo tranquilidad, el cuerpo técnico está muy enfocado en lo que viene porque aún no ganamos nada”.

En ese partido que se disputó en el Estadio Centenario, más de 5.000 personas coparon la tribuna América para alentar al ciudadano, algo que para el lateral izquierdo “fue increíble”. “Por más que la mayoría de los que estaban no eran hinchas de Torque, nos apoyaron muchísimo sobre todo en el segundo tiempo”, agregó.

“Ojalá podamos volver de Brasil con un resultado positivo y que pueda estar lleno el estadio. Y si tenemos que abrir más tribunas, mejor”, sentenció Facundo Silvera.