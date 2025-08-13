Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Leo Fernández | Diego Aguirre | Peñarol

Entre algodones

Esguince de rodilla para Leo Fernández y es duda para la revancha ante Racing

“Sabíamos que iba a ser un partido que había que pelearlo. A meter no nos va a ganar nadie", dijo Diego Aguairre despues del triunfo de Peñarol.

El partido de vuelta se jugará el próximo martes a la hora 21:30, por lo cual Fernández tendrá algunos días de recuperación y seguramente no se sabrá hata último momento si etará a la orden de Diego Aguirre.

"A meter no nos va a ganar nadie"

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, se mostró “muy contento” con el 1-0 sobre Racing porque “fue un partido muy difícil contra un gran rival”. “Nos llevamos el triunfo merecidamente y queda mucho. Vivimos un muy lindo momento con toda la gente y es un partido que queda para el recuerdo, después de tanto tiempo de no poder estar con ellos. Volver con este partido fue emocionante”, sostuvo.

Consultado por las quejas de Gustavo Costas, entrenador del equipo rival, sobre la cancha, dijo que “es una situación que hay que superar”. “Nos afecta a los dos y no es un tema para mí. Fue un partido muy duro, que me hizo recordar los viejos partidos de copa. Faltaban el Indio Olivera o Miguel Bossio ahí. Fue diferente a lo habitual, con una intensidad y una forma de vivirlo tremenda. Estoy feliz y orgulloso de mis jugadores”, comentó.

“Sabíamos que iba a ser un partido que había que pelearlo. A meter no nos va a ganar nadie. Hay equipos que podrán jugar mejor que nosotros, pero de la forma que se dio el partido nos sentimos cómodos. Había que lucharlo y entregarse, y me quedo con eso. Le ganamos a un gran rival”, valoró, y reconoció que “no se pudo jugar” porque “se jugó con una intensidad tremenda”.

