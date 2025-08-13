Luego del gran triunfo ante Racing por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, de América, a Peñarol se le presenta una dificultad importante. Leo Fernández salió en el primer tiempo ante la Academia y sufrió un esguince de rodilla que lo pone en duda para el partido en el Cilindro de Avellaneda. Al talentoso volante mirasol se le realizarán estudios para evaluar la lesión apero no es segura su participación en la revancha.
Entre algodones
Esguince de rodilla para Leo Fernández y es duda para la revancha ante Racing
“Sabíamos que iba a ser un partido que había que pelearlo. A meter no nos va a ganar nadie", dijo Diego Aguairre despues del triunfo de Peñarol.