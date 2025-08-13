Peirano dijo sentir "vergüenza" y le pidió disculpas a la hinchada

"Con respecto al partido, mencionar algunas cosas es como poner excusas. Algo parejo en los primeros 30 minutos, recibimos el gol y fuimos a buscar. Tuvimos alguna chance como para igualar el partido. Luego ellos meten el segundo sobre la hora y eso nos pegó. Salimos en el segundo tiempo con las ganas de otra vez de meternos en partido, pero ellos con la ventaja jugaron más tranquilos y manejaron el juego. Nosotros intentamos desde las variantes y no resultó lo que nosotros pensábamos".

La charla con la directiva

El entrenador también se refirió a lo conversado con los dirigentes: "Hablamos con los directivos. Primero hable con Sebastián Eguren, él está todo el día con nosotros y sabe. Charlamos mucho de lo que sucedió, charlamos mucho para lo que viene también. Sacamos muchos apuntes sobre todas las cosas, pero más sobre el tema del clásico. Luego charlamos con el presidente y el vicepresidente, con mucha autocrítica fuerte de la parte de ellos y de la parte nuestra aceptar, porque tenemos la capacidad de aceptar y escuchar y reconocer. Tenemos la capacidad de revertir y de mirar para adelante y ser optimista para lo que viene. Quiero aclarar un tema que no me gustó. Sobre qué hay jugadores que no van más. Eso no fue así, de ninguna manera, todos los jugadores que están en Nacional son importantes, lo hablamos con los directivos, con el presidente. No nombramos jugadores. Hablamos de otras cosas. La charla fue sobre mí y el funcionamiento".

Y continuó: "Esto pega, es una trompada y tocamos la lona pero no se llegó a contar a hasta 10. Tomamos esto como algo para adelante, como un aprendizaje, si no lo hacemos seria de una ignorancia muy grande", aseguró.

"El rival nos superó y ganó bien. Después de ahí es como todo. Vos te paras en ese momento y decís, está bien, es duro, pero también hay posibilidades para adelante. No te quedas en el lugar, no te quedas, con lo que te pasó. Aprendes y eso nos va a comapañar hasta el final. Pero me lo queiero sacar, me lo quiero sacar el próximo partido y así llegar hasta el final", cerró el entrenador.