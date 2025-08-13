Santiago Mouriño presentado en el Villareal: "Es un orgullo. Quiero hacer las cosas bien"

Consultado acerca de la experiencia que adquirió en su etapa en el Alavés, el joven zaguero uruguayo remarcó que a los delanteros "no les podés dar nada", pero valoró que fue un año en el que "aprendí mucho". "Es duro jugar con la presión de no descender, es muy difícil. Este año espero sentir la presión, pero de estar arriba”.

La polivalencia y ubicación en la cancha

Desde que debutó en Racing y en sus pasajes por el Real Zaragoza y Alavés, Santiago Mouriño se destacó por tener la capacidad de jugar tanto como zaguero pero también como lateral derecho. “Me siento más cómodo de central. Vengo jugando en esa posición casi dos años. He tenido más continuidad", pero adelantó que el entrenador tiene la intención de ponerlo como lateral derecho.

“Vengo a hacer mi trabajo y a ajustarme a la posición que me pida el entrenador. Estoy preparado para cumplir ese rol y aportar al grupo” y valoró la velocidad y la capacidad de ganar duelos como sus principales virtudes.

“No soy un mal jugador en el resto de los aspectos, pero jugar de central o lateral es distinto. En el lateral, tenés más duelos con el extremo rival. Tengo que adaptarme y ayudar al equipo con todos los movimientos de lateral, sea ofensiva o defensivamente”, cerró.